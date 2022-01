Buscan saber si Vidal organizó la mesa judicial bonaerense

viernes 21 de enero de 2022 | 6:02hs.

La subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional busca determinar si la gobernación de María Eugenia Vidal organizó en el 2017 la reunión de la mesa judicial bonaerense en las oficinas porteñas del Banco Provincia y, con ese objetivo, citará en los próximos días a la secretaria del entonces presidente de la entidad, Juan Curuchet, y al ex gerente de Relaciones Institucionales.



La decisión se adoptó en una reunión de los integrantes de ese grupo parlamentario, que ayer recibió al ex director operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, pero cuya declaración fue postergada por consejo de su abogado para no interferir en la presentación que deberá hacer próximamente ante la justicia bonaerense, informaron fuentes parlamentarias.



El imputado Dalmau Pereyra fue uno de los asistentes a una reunión realizada el 15 de junio de 2017, en la que ex funcionarios de Vidal, otros directivos de la AFI y empresarios acordaron armar causas judiciales para perjudicar a dirigentes sindicales, en línea con expresiones del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien manifestó entonces su deseo de contar con una “Gestapo” para accionar contra los gremios.