Varios barrios de Iguazú con problemas para recibir agua

viernes 21 de enero de 2022 | 6:04hs.

La Ciudad de las Cataratas fue la primera en registrar problemas de abastecimiento de agua potable, cuando la crisis hídrica daba los primeros indicios en abril del 2021. Para afrontar la situación se realizaron inversiones para resolver de forma provisoria la captación de agua cruda del río Iguazú en tanto se ejecuta la obra definitiva de la nueva toma de agua y la ampliación y puesta en valor de la toma del arroyo Mbocay.



Además, el gobierno provincial puso en funcionamiento la segunda planta potabilizadora ubicada en barrio Las Leñas. No obstante, muchos barrios aún registran problemas, es por ello que se ejecutan trabajos complementarios.



Puerto Iguazú está dividida en dos sectores, barrios que cuentan con red de distribución de agua potable y sectores que son abastecidos del líquido vital por pozos perforados e incluso algunos, como barrio Los Yerbales, dependen solamente del municipio, que distribuye agua en camiones.



Haciendo referencia a los barrios que son usuarios del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), este organismo informó que están trabajando en acueductos. El primero ya fue puesto en funcionamiento normalizando la distribución en barrios Las Leñas, Primavera y Santa Rita. Sin embargo, parte de Villa Alta y Belén aún continúan con problemas.



“Mañana (por hoy) vinculamos el segundo acueducto para subsanar el problema de distribución de agua del barrio Santa Rosa, se harán las pruebas hídricas para saber si será necesaria o no una bomba de impulsión. Creemos que nos llevará quizás una semana más poner a punto ese acueducto que colaboraría para la normalización del servicio en Villa Alta y Belén", explicó Ulises Espinoza, director de Servicio del Imas.



Una vez concluido este acueducto y subsanados los problemas de distribución, comenzarán a trabajar en nuevas redes para abastecer barrios que no son usuarios, indicaron desde el Imas. La ejecución de un tercer acueducto recorrerá la avenida Libertad.



Actualmente son catorce los barrios que no están incluidos en la red de distribución y serán sumados de forma progresiva. El barrio más castigado es Cataratas, donde residen aproximadamente 1.000 familias. La zona cuenta con dos pozos perforados, un tanque elevado y un sector de red que son administrados por el municipio y la comisión barrial según indica una ordenanza. Los vecinos reclaman la puesta en funcionamiento de una perforación ejecutada por la comuna en abril del año pasado que aún no cuenta con el equipo de bombeo.



Y tras una serie de reclamos, en la mañana de ayer elevaron un reclamo por escrito al intendente Claudio Filippa para que solucione a la brevedad el abastecimiento del líquido vital, tal como lo indica la carta orgánica.



Ayer, vecinos de diferentes barrios se reunieron para discutir las próximas acciones a seguir.