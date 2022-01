Ganaderos malvenden sus animales escapando de pérdidas por la sequía

viernes 21 de enero de 2022 | 6:06hs.

Cómo medida desesperada y para escapar de mayores pérdidas, productores ganaderos de Misiones están vendiendo anticipadamente sus animales. Lo hacen para no afrontar gastos de alimentación más altos o evitar posibles muertes. Lo preocupante de la acción es que deben aceptar de los compradores precios muy bajos por su hacienda. Según se contó desde el sector productivo, en algunos casos los montos bajan hasta casi hasta la mitad de lo que debería valer hoy la hacienda si no se sintiera el golpe de la sequía.



“La venta de la hacienda se está empezando a ver porque la gente no tiene plata para mantener los terneros, para comprar el alimento y entonces vende, Ahí entran a jugar los oportunistas que ofrecen precios muy por debajo de lo que cerró el año pasado la cotización de la hacienda en pie. Terneros de 180 o 200 kilos que cerraron (en 2021) a 300 o 320 pesos el kilo, hoy ofrecen 220, 230, 260 pesos en el mejor de los casos. Entonces la gente que no tiene otra opción malvende su hacienda para poder por lo menos salvar sus vacas y a su vez tener un poco de oxígeno de efectivo”, comentó Matías Chamula, productor y médico veterinario de Andresito.



En su caso personal apuntó que ya sufrieron pérdidas de animales y a la vez habrá una afectación hacia la preñez del próximo año. “Tuvimos algunas muertes de terneros que pueden ser atribuibles a la seca. Después el mayor impacto lo vamos a ver con el porcentaje de madres que no se van a preñar. Pero anticipadamente vemos que si la vaca no está ganando peso, no va a quedar preñada. Eso se va a traducir en una menor cantidad de terneros para la próxima parición”, explicó.



Por su parte, el productor Roberto Comparín, de la zona de Cerro Corá, coincidió en que la situación es tan angustiante que obliga a muchos a desprenderse de sus animales.



“Hay gente que está vendiendo vacas grandes para que no se mueran, son las que más comen pasto. Maíz no le pueden dar porque es muy caro. Y más allá de que el gobierno provincial está ayudando a los pequeños productores, no se alcanza a cubrir todas las necesidades”, evaluó.



Remarcó que lo más desesperante para el ganado en la zona Sur es la falta de agua. “La situación es extremadamente mala, hace dos meses no brota el pasto por la falta de lluvia y humedad, pero la vaca necesita seguir comiendo. Se secaron casi todas las aguadas, arroyos, vertientes, es una situación calamitosa. Lo agravante acá es el agua, en dos días sin agua el animal se muere. Sin comida puede adelgazar, pero sin agua es imposible la vida”, remarcó.



Sobre la cotización del ganado, Diego Anders, responsable de la Consignataria Ñangapiry, explicó que “la crisis de la seca afectó a todo el sector productivo y el sector ganadero no es ajeno. Los precios bajaron entre un 10 y 15% en las dos últimas semanas. El mercado se saturó de oferta (sobrestock), los demandantes están saturados porque al sistema de feed lot, que es el que más acumula hacienda, no les cierran las cotizaciones por el valor grano y el precio de venta al consumo. Y se está armando un cuello de botella en el que es inminente una baja de precios en la invernada. El sector va a pasar de una crisis climática a una crisis económica en los próximos días, es algo que ya está pasando”.



Agregó en su evaluación que considera que el panorama no cambiará en el corto plazo. “Esto no se va a revertir hasta llegada la primavera, porque ya estamos a las puertas del invierno y no hay nada de comida”.

La cría de ovinos, sin pasto ni agua

Gabriel Montiel, presidente de la Sociedad Rural Ovina, Caprina, Equina y Porcina, explicó que la principal necesidad de los productores pasa por el acceso al agua. “El problema está complicado, en la zona de la franja sur que estamos en Fachinal, toda esa zona de piedra quedó sin pasto. En mi caso puntual no tenemos agua, estamos transportando día por medio unos 3 mil litros para darles de comer a los animales”.



Comentó, en tanto, que “en el municipio de San José no dan abasto en asistir en la colonia. No sólo se quedaron sin agua para los animales, también ellos están sin agua”. Apuntó, por otra parte, que por la sequía habrá menos pariciones. “Hoy estamos en pleno servicio de carneros. Va estar complicado, cae la preñez, la parición y todo se va para atrás, las madres se debilitan y después tenemos que ver cómo seguimos en el invierno que viene”, recordó.