Media y larga distancia se recuperan pese al temor a contagios de Covid

viernes 21 de enero de 2022 | 6:06hs.

A un ritmo progresivo, los servicios del transporte de media y larga distancia avanzan en la recuperación luego de un 2020 de freno total. Un indicador de ello se observa con el movimiento registrado durante diciembre y lo que va de enero, en plena temporada veraniega.



En este sentido, desde la Terminal de Ómnibus de Posadas afirman que trabajan al 80% de la capacidad comparado con los niveles de la prepandemia, allá por marzo de 2020. En tanto, desde el sector afirman que ya desde diciembre registraron un incremento en la cantidad de pasajeros, situación que se mantuvo para lo que va del mes, aunque advierten que existe cierto temor en el uso de este tipo de transporte en medio del aumento de contagios de coronavirus en la provincia.



En lo que refiere al servicio de larga distancia, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) afirman que la demanda de pasajes hasta el momento fue en crecimiento aunque es un 30% por debajo de los números registrados en la última temporada sin restricciones, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. En este contexto, destacan que Misiones es uno de los destinos elegidos por los viajeros para el veraneo. Y si bien hasta el momento se recuperaron la totalidad de conexiones a 1.600 destinos del país, la preocupación del sector es respecto de los escasos viajes internacionales en ómnibus, en medio de las restricciones impuestas en Chile y Bolivia, y con ligera recuperación de los trayectos con Brasil y Paraguay (ver Dispar panorama...).



Al 80 por ciento

Por estos días, la terminal de Posadas imita viejas postales vistas antes de la pandemia, con la recuperación tanto de pasajeros como de demanda.



Sobre este punto, Luis Fiege, administrador de la terminal capitalina, manifestó que las firmas de transporte operan, en promedio, al 80% de la flota habitual.



“En estos meses hay un gran movimiento y estamos trabajando a full con todas las empresas para cumplir y satisfacer la demanda que implica el traslado de las personas. Diariamente estamos registrando el ingreso de entre 320 y 340 unidades de micros, cuando antes de la pandemia el número era de alrededor de 500 colectivos, por lo que estamos en un 80 por ciento de la actividad”, precisó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Entre los motivos, Fiege indicó que “algunas empresas decidieron aún no renovar los recorridos, principalmente aquellas que hacen larga distancia, porque se encuentran con distintas normativas que cumplir con otras provincias y no hay que tener incumplimientos”, aunque aclaró que, en lo que respecta a las líneas que operan dentro de la tierra colorada, se trabaja al 100%.



“Estamos nivelando la cantidad de gente que normalmente tenemos en una situación normal (en referencia a la prepandemia), siempre en diciembre y enero, ya que la gente viaja a visitar a familiares y tenemos muchos turistas que pasan por Posadas”, señaló.



Por su parte, Carlos Martignoni, empresario de media distancia y referente del sector en la provincia, precisó: “Hubo una suba de pasajeros en diciembre con un incremento en los trayectos, y ahora en lo que va de enero estamos con los mismos niveles de demanda”.



En diálogo con El Territorio, comentó que el sector “prácticamente comenzó a trabajar de cero”, en referencia al parate que se generó entre marzo y diciembre de 2020 por la pandemia. “A partir de ahora se comenzó a reactivar el movimiento, aunque no del todo porque, en nuestro caso, no recuperamos dos servicios, pero sí estamos en plena recuperación”, dijo. Sobre este punto, sostuvo que “aún persiste el miedo a viajar en los colectivos y hay un universo de personas que antes viajaba y ahora no lo hace. Se priorizan viajes por salud y trabajo y por esparcimiento no tanto, pero los hay”.



Asimismo, coincidió con lo planteado por Fiege e indicó que se trabaja al 80% de los niveles de la prepandemia.



Recorrido a la recuperación

La temporada 2020/2021 dejó un número crítico para el rubro de larga distancia: una baja del 80%, por las restricciones de la pandemia.



Sobre este punto Gustavo Gaona, vocero de la Celadi, mencionó que “comparado con el verano pasado, ahora la postal es otra, porque hay circulación y la gente viaja pese a los casos de Covid. Los números actualmente nos arrojan que nos estamos recuperando comparado con el período 2020/2021, pero aún estamos 31 por ciento abajo si lo analizamos con los meses de diciembre del 2019 y enero de 2020”.



Luego, indicó a este matutino que por estos meses “no hay lugar donde el ómnibus no llegue, la conectividad es total. Si bien puede que haya menos frecuencias, se recuperaron las conexiones con los 1.600 destinos del país”.



En cuanto a los destinos más elegidos en esta temporada, desde la Celadi precisaron que “hay muchos viajes en micro hacia la Costa Atlántica como también hacia Córdoba, aunque no tanto hacia Carlos Paz, sino hacia otras zonas como el Valle de Punilla”. Y en este marco, Gaona destacó la demanda de viajeros desde otros puntos del país hacia Misiones. “La provincia demostró un buen nivel de pasajeros en esta temporada, y viene liderando la demanda en la zona del NEA. Posadas y Puerto Iguazú son los principales destinos en medio de una temporada en la que el movimiento está muy repartido”.

Sobre el pase sanitario

Con la llegada del 2022, en Misiones entró en vigencia el pase sanitario. En este sentido, desde el sector de transporte de media distancia indicaron que conforme con la Resolución 870 de los ministerios de Salud y de Gobierno, el carnet sanitario rige para viajes grupales, de jubilados o similares.



En este sentido, Carlos Martignoni, empresario del rubro, enfatizó: “Insistimos en la vacunación, que es clave para la actividad y para salir de esta situación de pandemia”.



Por su parte, Gustavo Gaona, vocero de la Celadi, indicó que si bien circuló la versión sobre la implementación del pase sanitario para el servicio de larga distancia, manifestó que desde el sector están “a favor de la iniciativa, pero tiene que ser extensiva al transporte urbano, combis y otros tipos de movilidades”.

Dispar panorama sobre los micros internacionales

En el plano local y nacional, los viajes en micros avanzan hacia la recuperación. Sin embargo, en lo que respecta a los colectivos internacionales, registran una disparidad en la reactivación.



Por un lado, el servicio internacional entre Posadas y Encarnación crece en el movimiento tras el regreso que se dio a principios de mes y por la intensificación en la demanda de micros con destino a las playas del Brasil. Por otro lado, por los nulos viajes internacionales hacia Chile, por ejemplo, y el no retorno aún del trayecto con Bolivia.



Luis Fiege, administrador de la terminal de ómnibus de Posadas, aseguró que “el servicio internacional con Paraguay está totalmente restablecido, con unidades que salen de la terminal cada quince minutos, aunque a veces pueden demorar un poco más debido a la cantidad de autos que hay en el puente. La demanda es buena y es más rápido cruzar el puente por colectivo que en automóvil”.



En cuanto a los viajes a Brasil, subrayó que hubo que aumentar las salidas desde la capital provincial. “Las empresas debieron aumentar su frecuencias, antes había tres viajes por semana, ahora las unidades salen todos los días”, detalló.



Mientras que Gaona, de la Celadi, manifestó que “en lo que respecta a los destinos internacionales no estamos trabajando bien, y ya van a ser dos años con actividad prácticamente nula”.



Recordó que hace pocas semanas regresaron los viajes entre la Argentina con Brasil y Paraguay, que son los que hasta el momento tienen mayor demanda. Una situación bien distinta se da con otros destinos. “En el caso de Uruguay, se pueden hacer viajes terrestres, pero en horarios y pasos completamente restringidos. En Chile siguen cerrados todos los pasos a excepción del Cristo Redentor y sólo hay tres micros para cubrir ese trayecto. Bolivia no se reactivó aún y lo mismo ocurre con los viajes hacia Perú”, dijo.



“Esto desalienta tanto que los argentinos viajen al exterior como que ingresen viajeros al país”, reflexionó Gaona.