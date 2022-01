Exportaciones marcaron un récord durante 2021

viernes 21 de enero de 2022 | 6:02hs.

En 2021 Argentina registró un superávit comercial de U$S 14.750 millones, según datos oficiales del Indec publicados ayer. Las exportaciones alcanzaron su nivel máximo desde 2012, mientras que las importaciones fueron las más altas de los últimos tres años.



De acuerdo con lo informado por el instituto que dirige Marco Lavagna, las exportaciones treparon un 42% respecto de 2020 para acumular unos U$S 77.934 millones. Vale remarcar el contexto favorable debido a los precios récord que tuvieron algunos commodities en buena parte del año.



Del total de las ventas a otros países, la mayor parte (casi el 40%) correspondió a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), seguidas de los Productos Primarios, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustible y energía, en ese orden. En términos de crecimiento, las MOI fueron las que tuvieron una mejor performance, con un alza anual de casi 50%.



Paralelamente, las importaciones crecieron 49,2% versus el año previo y sumaron unos U$S 63.184 millones, en el marco de una economía que repuntó cerca de 10% en 2021 luego del golpe por la pandemia de Covid-19.



Los Bienes Intermedios se quedaron con la porción más grande de las compras externas (40,8%).