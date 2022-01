Entre el crecimiento y la curiosidad

viernes 21 de enero de 2022 | 6:05hs.

La voz de cada generación se expresa en distintos acordes musicales. Hoy el género urbano retoma de sus ancestros como el rap, las herramientas para hablar de los que les pasa, denunciar lo que les indigna o, cómo no, cantarle al amor que vivencian.



En este marco, Killato, The Jason, como se lo conoce hace unos años a Sebastián de la Fuente, es fiel reflejo de la nueva camada de músicos que a pesar de que proyecta mucho, no tiene miedo a la improvisación.



‘‘Siempre me mantengo improvisando porque es algo que hice siempre y lo sigo haciendo’’, postuló el joven misionero, que hace unos años dejó de lado las competencias de freestyle, donde arrancó de pequeño, pero hoy no destierra la idea de volver a las batallas



‘‘En 2018 fui a Formosa a competir y en ese momento dije que no lo iba a hacer más, porque la verdad no me gustaba. Siempre me gustó más hacer música que competir, pero hoy tengo curiosidad también de que con todo lo que pasé estos años, cambió mucho mi enfoque y demás; tengo un poco de curiosidad de como sería volver a competir. No tengo un no rotundo, pero tampoco un sí’’, dijo librado al destino.



En diálogo con Radioactiva, en su paso por Misiones, el músico destacó que recobró fuerzas con la energía de la naturaleza local, especialmente tras el encierro de pandemia.



Hijo de reconocidos artistas como la actriz Veroka Fedeli y el compositor Osvaldo de la Fuente, Killato decidió expandir su carrera y mudarse a Capital Federal en 2019. Allí formó su equipo de trabajo junto a la cantante misionera Anahí Rolon, quien actualmente es su manager.



Actualmente presentó un EP con seis temas que ya están sonando en todas las plataformas digitales. Prócer es el nombre del nuevo trabajo y tal como lo presentan conjuga una dinámica doble, por un lado un sonido trap más espacial y estadounidense -como el que admira de Lil Baby- y otro más agresivo, más rap e incluso UK drill.



‘‘En realidad eran muchos temas que estuve haciendo durante alrededor de dos años. Hicimos una selección y le dimos forma. Tres temas los produje yo y otros tres lo hizo un productor de Santiago del Estero que se llama G Musik, con él trabajamos todo lo que es sonido’’, detalló Killato.



Tal como alegó, la necesidad actual de tener un soporte audiovisual para acompañar el single determinó que también los videos salieran a la par de las canciones.



En esa línea, postuló que en principio iban a ser siete temas, pero se resguardó uno para hacer un lanzamiento especial próximamente, con un videoclip que ya tiene en proceso.



Con una realidad sanitaria que condiciona minuto a minuto, el músico no pudo planificar con certeza algunas fechas de shows locales, pero sí estuvo invitado en algunos festivales, como el que hizo honor a Andrés Guacurarí a fin de año, y pudo sacar a relucir sus últimas producciones.



‘‘La verdad que de 10, estuvimos con un formato nuevo del que veníamos y con la banda que también son chicos de acá que viven y estudian en Buenos Aires. Todos teníamos ganas de probar ese formato nuevo, esas nuevas canciones, así que la velada estuvo de 10’’, manifestó sobre la vigilia a Andresito.



Ya de vuelta por la selva de cemento, los proyectos laborales que siguen tienen que ver con producir más música, en distintos formatos.



‘‘Tenemos muchísima música, creo que el próximo trabajo va a ser tipo un mixtape, de seis u ocho canciones que hicimos en Córdoba el año pasado’’, adelantó, al tiempo que destacó que también estarán acompañados de singles que irán lanzando de manera individual.



Si al final mi decisión hace que acelere. Sigo brillando desde que era nene, recita en Miles, uno de los singles de Prócer, un material pegadizo y profundo que denota la evolución del artista.