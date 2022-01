Adiós ilusión

viernes 21 de enero de 2022 | 6:01hs.

El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, quedó ayer sin tenistas argentinos en la segunda ronda, luego de las derrotas de Diego Schwartzman y Sebastián Báez en la tercera jornada de competencia en Melbourne Park.



El Peque Schwartzman, primera raqueta argentina, se despidió ante un desconocido tenista local, Christopher O’Connell, número 175 del mundo, quien lo venció por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 en 3 horas y 7 minutos de juego.



El Peque, 13º preclasificado, tuvo una jornada olvidable con un servicio que no le funcionó: 7 dobles faltas y 69 por ciento de puntos ganados con su primer saque, lo que le permitió a su rival tomar 4 de las 11 posibilidades de quiebre dispuestas en el partido.



En su octava participación en Melbourne, Schwartzman no pudo alcanzar la segunda semana como sí lo hizo 2018 y 2020. Repitió la actuación de 2017 cuando fue eliminado tras ganar en el debut.



O’Connell, de 27 años, fue invitado por la organización del torneo y aseguró su mejor performance en torneos “majors”, pues nunca había accedido a una tercera ronda, instancia en la que se medirá con el estadounidense Maxime Cressy (70º).



El australiano, cuyo mejor ranking histórico fue el puesto 111 alcanzado en septiembre de 2020, registra una foja de 7 victorias y 15 derrotas en el circuito de la ATP.



“Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de tenis. Tener momentos como este, es un sueño hecho realidad”, afirmó el jugador oriundo de la ciudad de Sydney.



Báez (88°) sufrió una caída más previsible ante el número 4 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, quien invirtió 3 horas, 22 minutos y mucho esfuerzo para vencerlo por 7-6 (1), 6-7 (5), 6-3, 6-4.



“No fue fácil. Fue un gran combate y estoy contento de haber superado el obstáculo”, admitió tras eliminar a uno de los ocho mejores jugadores sub 21 de la temporada pasada.



Báez concluyó así su debut en torneos de Grand Slam, conforme por actuación que previamente registró un triunfo ante el español Albert Ramos-Vinolas (44°). “Me enfrenté a un gran jugador, que tiene uno de los golpes de derecha más poderosos”, dijo.



Las salidas de Schwartzman y Báez se suman a las de la primera ronda de Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Federico Coria, Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti.