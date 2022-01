viernes 21 de enero de 2022 | 6:05hs.

Por primera vez en lo que va del torneo Regional, Guaraní deberá definir una llave fuera de casa en su camino hacia el ascenso al torneo Federal A. Esa será, quizás, una de las diferencias más grandes con las que le tocó disputar hasta el momento ante Comunicaciones y Victoria, pero Alianza San Jorge aparece como un rival distinto a los anteriores.



Mientras que los de Mercedes y los de Curuzú Cuatiá prefirieron, con sus diferentes estilos, esperar a la Franja, el conjunto de la capital correntina no tendrá las mismas intenciones, según analizó el DT franjeado, Carlos Marczuk.



“Es un equipo que juega 4-4-2, con un delantero grande en el área, con otro delantero por la banda y con una línea de mitad de cancha intensa, que sale a presionar alto por momentos y que hace que el partido sea trabado”, adelantó el Polaco, al tiempo que aseguró: “No creo que nos vengan a esperar”.



“Creo que van a venir a proponer ese juego (trabado) en la mitad de la cancha. Tiene laterales que pasan mucho al ataque y que lo hacen tanto de local como de visitante. Tendremos que estar concentrados para contrarrestar eso”, avisó el entrenador.



“Victoria tenía esas dos líneas de 4 y 5 jugadores y no se iban a mover de ahí, pese al resultado. Por suerte pudimos abrir el partido rápido y eso nos dio la tranquilidad de manejar el partido en el segundo tiempo, con más tenencia y esperando a que se abran los espacios, cosa que prácticamente no sucedió”, analizó respecto del 2-0 del domingo ante los de Curuzú Cuatiá.



“Este equipo será diferente. Juegan de otra manera en el medio, intentan salir jugando, intentan asociarse por dentro y tener juego por las bandas para terminar con centros. Tendremos que recuperar en tres cuartos y ahí ser directos para poder lastimar”, puntualizó Marczuk.



Pero más allá del rival, Marczuk se centró en su equipo. “Creo que el equipo y el grupo, juegue quien juegue, no se resiente desde su estructura futbolística. Tuvimos variantes en algunos puestos y a los que les tocó jugar lo hicieron de la mejor manera y estamos muy contentos por eso”, expresó el DT.



Al definir fuera de casa, Guaraní tendrá que sacar un buen resultado pensando en la revancha de la próxima semana. Por eso también se piensa la serie de otra manera, aunque para Marczuk cualquier resultado positivo no será suficiente para asegurar una posible clasificación a la final de la región Litoral Norte.



“Va a ser diferente porque tendremos que definir y cerrar la llave afuera, pero ningún resultado positivo que saquemos de local nos va a servir para cerrar una llave”, indicó el DT y agregó: “Son partidos de 180 minutos, tenemos los primeros 90 acá y estamos trabajando para que el volumen de juego siga siendo el mismo y nos permita ganar el partido, así podremos ir a Corrientes con un poquito de tranquilidad”.



“Será un rival duro, que viene pasando llaves importantes, no los vamos a subestimar y ojalá se pueda dar la victoria. Tenemos un equipo de alta jerarquía y de muy buen nivel individual y que, en esta clase de partidos, todo jugador saca un plus”, cerró el entrenador.



Guaraní volverá a entrenar hoy de cara al encuentro del domingo, que se jugará en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira desde las 20, y que marcará el inicio de las semifinales de la región Litoral Norte.



El encuentro de ida de la otra llave entre Fontana y Sol de América fue postergado por casos de coronavirus en el conjunto chaqueño y el Consejo Federal dispondrá qué día se disputará el primer partido.