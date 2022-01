Úrsula Corberó y el Chino Darín veranean junto a la familia del actor en Punta del Este

viernes 21 de enero de 2022 | 6:00hs.

Ricardo “Chino” Darín y su novia Úrsula Corberó continúan disfrutando de sus vacaciones veraniegas entre el agua y las olas de Punta del Este.



La pareja de actores llegó pocos días atrás proveniente de Madrid, España -ciudad en la que residen-, para unirse a la familia de él y justo a tiempo para celebrar el cumpleaños número 65 de Ricardo.



Pese a que la tarde estuvo nublada, los dos disfrutaron de la costa de José Ignacio, el distrito top de la ciudad uruguaya en el que venían alojándose Darín y su mujer, Florencia Bas, además de Clara, la hermana del Chino.



Chapuzones en el agua para unirse con las olas, otro poco de contemplar el mar, bastante de charlas, mates y risas sobre la arena y bajo la sombrilla: la pareja se unió al resto de la familia Darín con un look relajado y buen humor, disfrutando del momento.



Un día después de que el Chino cumpliera 33 años, la pareja llegó al Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce y fue recibida por Ricardo, Florencia y Clara. El domingo 16 fue el cumpleaños de Darín padre y festejaron en familia: hubo un buen rato de playa y por la noche, todo el feliz grupo disfrutó de una cena en un exclusivo restaurante de José Ignacio.



Allí, el laureado actor sopló las velitas y compartió una velada íntima. Y antes de ingresar al local posaron para la cámara de Teleshow. Se trató de un festejo 100 por ciento familiar, ya que no hubo invitados amigos. Se especulaba con la presencia de su amiga Susana Giménez, ya que estaba su camioneta en el estacionamiento del restaurante.



Sin embargo, se supo que la diva prefirió quedarse en su casa, ya que no está yendo a eventos públicos y elige protegerse en medio de la suba de casos de coronavirus. Y le prestó el vehículo (de alta gama) a los Darín para que tuvieran dos durante la estadía del Chino y Úrsula Corberó. Por caso, la pareja abandonó el restaurante cerca de las una y media de la mañana.



En tanto, dentro del salón, y a una mesa de distancia, se encontraba comiendo Marcelo Tinelli junto a su familia. Cuando terminó la velada, Florencia, Ricardo y Clara subieron a otra camioneta -la de ellos- y regresaron a la casa en el barrio cerrado Pinar del Faro, también en la zona de José Ignacio.



Semanas antes de disfrutar de la playa uruguaya, Úrsula y el Chino habían pasado unos días de nieve en la localidad italiana de Trento.



La pareja aprovechó para esquiar y practicar deportes de nieve y se tomó varias fotos. Fue Roberto Failoni, Concejal de Comercio, Fomento, Deporte y Turismo del lugar, quien compartió las imágenes de la pareja en sus redes sociales.



“Úrsula Corberó, la actriz española que interpretó a Tokio en la célebre serie de televisión La casa de papel, estuvo de vacaciones en Madonna di Campiglio para unos días de relajación en los esquís junto a su novio argentino Chino Darín, otro reconocido actor. Un gran placer conocerla y saludarle del Trentino. Agradecimiento especial al maestro de esquí y guía Héctor”, escribió.