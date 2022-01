Claves para saber cuándo se puede vacunar luego de contraer Covid-19

jueves 20 de enero de 2022 | 10:55hs.

Según lo aclaró el investigador Jorge Geffner, aquellas personas hayan dado positivo para covid-19, sean contacto estrecho o presenten síntomas compatibles con la enfermedad, no pueden vacunarse. Si bien no hay evidencia de que la vacuna complique a las personas con covid-19, no es recomendable aplicarse la dosis.

Según el inmunólogo, el período de espera para aplicarse la primera y segunda dosis luego de haber pasado la enfermedad es de 2 a 3 semanas. En el caso de la dosis de refuerzo es decir la tercera, recomienda esperar 90 días, ya que el efecto inmunizador de haber contraído covid-19 resguarda a las personas durante los mese posteriores.

En caso de ser contacto estrecho, no pueden vacunarse si presentan síntomas o dan positivo. Si no sucede lo antes dicho, de todas formas recomiendan esperar un mínimo de 3 semanas antes de aplicarse la dosis.

La campaña de vacunación se intensificó en el verano, de esta forma se busca llegar con la mayor cantidad de la población vacunada a los climas fríos del otoño y el invierno.

En Argentina el 86,4% de la población ya está vacunada y el 74,4% ya recibieron las dos dosis. El 77,4% de los niños niñas y adolescentes ya comenzaron la inmunización.

El impacto de la vacunación en la gravedad de los cuadros que se generan quedó demostrado en todo el mundo en el denominado "desacople" de las curvas de casos y fallecimientos ya que mientras la primera subió abruptamente con la variante Ómicron, el aumento de la cantidad de muertes fue mucho menor.