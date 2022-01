Tras nueve meses sin actividad, la Terminal de Ómnibus de Posadas trabaja en un 80%

jueves 20 de enero de 2022 | 10:46hs.

Luego de nueve meses sin tener actividades por la pandemia del Covid-19, la Terminal de Ómnibus de Posadas va recuperando terreno y la demanda de pasajeros va aumentando diariamente.

En ese sentido, Luis Fiege, administrador de la Terminal dio a conocer que los servicios volvieron entre un 75 u 80 %, desde que comenzó a reactivarse la actividad. Los viajes a las playas de Brasil y la vuelta al servicio internacional con Paraguay ha aumentado la demanda de manera considerable.

“Fuera de estos últimos dos años de pandemia, estamos trabajando como todos los años anteriores. Sabemos que estos meses son de alta demanda y estamos trabajando a full para satisfacer a todos los usuarios”, manifestó Fiege y añadió “las empresas aún no están trabajando al cien por cien. Estamos en un 75 u 80% por ciento de lo que son las empresas que ingresan a la terminal, esto se debe a que todavía no hay líneas habilitadas o que las empresas aún no han tomado la decisión de volver a circular por las distintas normativas que piden las provincias. Pero a nivel provincial si estamos al 100%”.

En cuanto al flujo de personas que pasan diariamente, el administrador indicó que si bien es normal, subrayó que por la pandemia hay personas que esperaron dos años para poder viajar y la apertura de las fronteras ayudó mucho para que el flujo de usuarios se incremente en los últimos días.

“Estamos nivelando la cantidad de gente que normalmente tenemos en una situación normal, siempre en diciembre y enero, la gente viaja a visitar a familiares y tenemos muchos turistas que pasan por Posadas”, expresó.

Si bien el servicio provincial funciona normalmente hace varios meses, la apertura de fronteras terrestres con Paraguay y con Brasil, ha hecho que la demanda crezca de manera considerable.

“El servicio internacional con Paraguay está totalmente restablecido, las unidades salen de la terminal cada 15 minutos, a veces pueden demorar un poco más debido a la cantidad de autos que hay en el puente”, manifestó y agregó “la demanda es buena y es más rápido cruzar el puente por colectivo que en automóvil”.

En cuanto a los viajes a Brasil, Fiege explicó que hubo que aumentar las salidas desde la capital provincial. “Las empresas debieron aumentar su frecuencias, antes había tres viajes por semana, ahora las unidades salen todos los días”.

Por último el encargado de la terminal se refirió a las medidas sanitarias para poder abordar un ómnibus en la terminal, “el barbijo sigue siendo obligatorio para subirse al colectivo”, en tanto que sobre el pase sanitario explicó que en los próximos días comenzará a regir en las todas las terminales de ómnibus y la de Posadas no será la excepción.