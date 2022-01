Tratando de armar una conexión ilegal rompió una red troncal de agua y perjudicó a varios barrios

jueves 20 de enero de 2022 | 10:22hs.

Era la tarde del miércoles cuando un vecino del barrio Néstor Kirchner de Posadas vio que uno de sus vecinos intentaba realizar una conexión clandestina en un caño de la red troncal de agua provocando una pérdida que terminó inundando el pozo donde trabajaba, además de ocasionar problemas en el servicio de su propio barrio y los barrios que esa red abastecía.

El vecino filmó con su celular la situación y se la envió al servicio de atención de denuncias de Samsa para que así, desde la empresa, pudieran actuar para resolver el problema ocasionado. El intento de conexión clandestina se frustró, pero los problemas ocasionados tuvieron repercusión durante el tiempo que llevó reparar la situación.

Desde Samsa informaron que gracias a la filmación del vecino, y la rápida denuncia, se pudo reparar a tiempo para que el daño al servicio de los demás vecinos en regla no sea aún mayor.

Desde la empresa informaron que cuando rompen un tramo de la red maestra para hacer una conexión clandestina, y logran terminar con la tarea, lo que pasa es que hasta tanto se detecte la conexión clandestina, “toda la red queda perdiendo agua en ese sector, y eso lleva a que se quede sin agua el barrio en cuestión, y además se despresuriza toda la red de distribución de los barrios anteriores del tramo. Con lo cual o no tienen agua o tienen muy baja presión en el suministro, con lo cual para quienes tienen tanques en altura esto provoca que sea imposible la carga”.

Por otra parte, también se producen problemas en la calidad del agua, cuando se realizan conexiones clandestinas con materiales no aptos o por lugares no aptos para pasar el servicio. “Otra situación, que no es la de este caso, son las conexiones clandestinas en asentamientos que generan problemas de turbiedad del agua. Se hacen conexiones clandestinas internas, con materiales que no son aptos para la distribución para consumo. Por ejemplo, con mangueras pasando por zanjas, y eso termina generando problemas en la calidad del agua”, explicaron.

Para evitar estos inconvenientes, desde Samsa informaron que tiene un área especializada para la detección, ¡trabajando en forma rotativa haciendo búsquedas de conexión clandestina a partir del control de la presión”. No obstante, desde la empresa destacaron “la colaboración del vecino que denunció esto, entendiendo que para él se transformaba en un problema esa conexión”.

Para denunciar este tipo de situaciones Samsa cuenta con dos líneas telefónicas, una es el 0800-888-9980 y otra el 4428-000