Detuvieron a un sospechoso por crimen a balazos en Dos Hermanas

jueves 20 de enero de 2022 | 6:05hs.

La investigación por el brutal crimen del agricultor Juan Bautista De Lima (52) en Dos Hermanas avanzó con la detención de un sospechoso, quien es vecino de la víctima y lo habría amenazado por una disputa de terrenos. Sin embargo, la Justicia aún no descarta ninguna hipótesis y avanza con las medidas de prueba para esclarecer el hecho.



Según detallaron fuentes del caso, el sospechoso fue identificado como Faustino P.D.S., de 24 años y conocido como ‘Cabeludo’. El hombre fue señalado por la concubina de la víctima, Silvana F. (23), quien dijo que el joven había amenazado de muerte a Bautista De Lima en Navidad por una disputa de terrenos.



Con estos elementos, los efectivos de la comisaría local y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional XII se trasladaron hasta la casa del hombre, en el Paraje Cruce Inter, que queda cerca de donde se produjo el asesinato.



Así, cuando estaban llegando notaron que el señalado se metió en el monte para evitar a la comisión policial.



Sin embargo, fue atrapado por los uniformados, quienes lo esposaron y alojaron en una celda. Las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, en tanto, ordenaron que se le haga una prueba de guantelete de parafina, una pericia orientativa para ver si tiene restos de pólvora en sus manos, pero que no es considerado un elemento de peso.



Por ahora, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para tener precisiones sobre la muerte del hombre, como la data de muerte. Por otra parte, fuentes del caso señalaron que en la víspera se recepcionaron “declaraciones importantes” en el marco de la pesquisa.



Como informó ayer este medio, el martes por la tarde la comisaría local fue alertada sobre un homicidio en el paraje El Palmital, un lugar de la zona rural de difícil acceso donde no hay telefonía celular.



Al llegar se toparon con una sangrienta escena. Bautista De Lima se hallaba sobre su motocicleta a la vera de un camino vecinal, que tiene el ancho de una vereda en medio de una tupida vegetación. Estaba aún en posición de manejo, con los pies sobre los comandos -frenos y cambios- y el casco puesto, lo que podría indicar que fue disparado mientras circulaba.



De todas formas, lo que quedó claro es que la víctima no pudo defenderse. Apenas habría atinado a alzar sus manos para cubrirse la cara. El cuerpo, cuando fue hallado, ya estaba en descomposición y debajo suyo se halló un importante charco de sangre.



Su concubina Silvana F. (23) expresó que el hombre había salido el lunes con dirección a la zona urbana con intenciones de comprar mercaderías, pero hasta ese día no había vuelto y por ello salió preocupada a buscarlo. No dudó y señaló rápidamente a quien hoy está detenido.



Respecto a las heridas de bala, los investigadores expresaron que tenía al menos 6 disparos, la mayoría en la cabeza. Los proyectiles literalmente atravesaron su casco



Efectivos de la Unidad Regional XII secuestraron tres vainas servidas calibre 40 y un proyectil de plomo que también sería del mismo calibre alojado en el casco de la Honda Titán 150 que la víctima manejaba al momento del feroz ataque.