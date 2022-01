Susto en el aire y en la playa

jueves 20 de enero de 2022 | 6:02hs.

“Más adelante estaba lleno de gente, pero el piloto fue visionario y eligió un lugar con pocas personas para caer. Sólo estábamos ella y yo, a cerca de cuatro metros del lugar de la caída”, contó al portal catarinense ND Mais un hombre de 54 años que fue, junto a su esposa, testigo del aterrizaje forzoso de un helicóptero utilizado como taxi aéreo en la playa Canasvieiras, tradicional destino de veraneo en Brasil. El piloto, de 39 años, y una pareja de la localidad de Sapucaia do Sul, en el estado de Río Grande do Sul, que realizaba un paseo turístico, sufrieron heridas leves: cortes en rostro, piernas y estómago.