Ante escasez de reactivos, se paga hasta 7.000 pesos por un PCR

jueves 20 de enero de 2022 | 4:00hs.

La demanda para acceder a testeos de Covid-19 sigue siendo elevada en el sector privado y la presidenta del Colegio de Bioquímicos del Misiones, Liliana Benítez, la calificó como “increíble”. Sin embargo, el problema para estos trabajadores de la salud pasa ahora por la escasez de reactivos para hacer las pruebas a las personas que acuden a los laboratorios.



“Es algo que está pasando en toda la Argentina. Muchos laboratorios de Misiones están sin reactivos y algunos proveedores están vendiendo reactivos sin precio. Uno reserva algo que no se sabe ni cuánto va a pagar cuando se lo entreguen”, explicó.



Si bien confirmó que en las últimas horas llegaron algunos reactivos, el faltante se agudiza en la mayoría y una vez que empiecen a normalizar la provisión prevén que haya aumentos en el costo de los hisopados, dado que se estima que los nuevos reactivos entrarán con nuevo valor.



Los costos de los test rápidos varían en toda la provincia y según centros de análisis. En un recorrido hecho por El Territorio se vio que oscilan entre los 2.300 y los 4.500 pesos.



Actualmente en la cadena de laboratorios Cebac, de la capital misionera, en los que realizan entre 500 y 700 hisopados por día, un test rápido cuesta 2.900 pesos, un PCR 6.500 y 2.100 pesos un test para detectar anticuerpos. Pero anoche sólo hacían la prueba PCR al no haber reactivos.



En un laboratorio de análisis clínicos de Jardín América, el hisopado cuesta 2.300 pesos. En Puerto Iguazú, ante la falta de reactivos, sólo estaban haciendo PCR a un costo de entre 6.000 y 7.000.



“Los laboratorios del Círculo de Bioquímicos no tienen subvención del Estado, así que pagan no sólo los reactivos sino que impuestos, sueldos, etcétera. No sé en que va a terminar todo. Creo que cuando lleguen los nuevos reactivos los precios se van a ir a 5.000 pesos. Evidentemente no se esperaba que la demanda de reactivos aumente tanto en verano en Sudamérica”, explicó Benítez en Radioactiva 100.7, al tiempo que aclaró que en la mayoría de los reactivos vienen desde China o de otros países y los proveedores priorizan vender al Estado, que es el mayor consumidor y luego los privados.



Una vez realizados los hisopados, cada laboratorio informa al Ministerio de Salud de Misiones y estos son los encargados de cargar los valores al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa).



“La sugerencia para la gente es que no se testee el día que inicia el síntoma, porque a veces la carga viral no es tan alta. Lo mejor es esperar 48 horas desde el inicio de la sintomatología, que puede ser dolor de cabeza, febrícula, diarrea, dolor de garganta, etcétera”, dijo.



Luego habló sobre la cantidad de casos: “Lamentablemente muchos interpretaron que la vacuna previene, se empezó a compartir el mate y esta cepa es más contagiosa evidentemente”, cerró.

Autotest: no se sabe cuándo llegan

Ayer, el gobierno nacional autorizó a través de una resolución en el Boletín Oficial la venta al público en farmacias de los autotest de Covid-19. Consultado al respecto, Alberto Ruiz, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Misiones, dijo que ve “difícil” que se vendan en el corto plazo en la provincia.



Luego contó que él junto a otros colegas se contactó con proveedores. “Nos tomaron el pedido, pero sin precio ni fecha cierta de entrega”. En tanto, la presidenta del Colegio de Farmaceúticos, Daissy Lorena Schtainer Hendrie, dijo: “Los autotest no ingresaron al país aún. No tenemos precisión de fechas. En cuanto ingresen, la cadena natural de distribución realizará la logística para hacerlos llegar a todo el país”.

En cifras

$6.500Es el precio del estudio PCR en la cadena Cebac, en Posadas. En Puerto Iguazú, los laboratorios piden $7.000 por el estudio.

Sistema público: hasta 4.000 test por día

En Posadas el promedio de hisopados diarios ronda actualmente los 2.000 en el sistema público de la provincia. La capital misionera concentra el 50% de los testeos diarios. Uno de los mayores espacios sigue siendo el predio del ex Materno Neonatal, donde se fijó un límite de mil hisopados por jornada, aunque en los últimos días ese número se superó levemente.



En tanto, un número similar y a veces superior se realiza en el resto de la provincia. En algunos lugares también hay cupos para testearse. Es decir, el promedio es de 4.000 test diarios.



Es que actualmente, ante la elevada circulación viral del coronavirus, se prioriza hisopar a mayores de 60 años y menores de esa edad con comorbilidades. Se busca así orientar el recurso médico a las personas que tienen mayor posibilidad de desarrollar cuadros graves de la enfermedad.



“Sugerimos que se hisopen mayores de mayores de 60 años, pacientes con comorbilidades, pero también hisopamos y personas con síntomas ya que no entramos en conflicto con los pacientes”, explicaron desde el predio del ex Materno y pidieron tomar conciencia sobre la importancia de que se hisopen los que estrictamente lo necesitan.



En Montecarlo, personas de distintas edades siguen llegando al hospital de área local con intenciones de hisoparse sin tomar en cuenta las nuevas directivas del Ministerio de Salud.



Desde el nosocomio apuntaron que cuesta mucho que la gente entienda que el testeo es sólo para una franja etaria y personas con factores de riesgo. Por más que lo explican, igualmente son agredidos verbalmente y terminan haciendo el testeo para evitar problemas.



En Eldorado, tras las nuevas directivas de Salud respecto a los testeos rápidos, el número de personas que se acercan a testearse descendió significativamente en los dos centros de testeos rápidos existentes en la ciudad.



En oportunidad de comenzar a aplicarse las nuevas directivas, el jefe de Área XIV de Salud, Julio Galarza, explicó: “Estamos aplicando el nuevo instructivo respecto a los testeos que contempla testear sólo a los mayores de 60 años y a menores de esa edad que tengan alguna comorbilidad. Además hay algunas excepciones, como a familiares de personas que tengan familiares internados en el Samic. Y a personal esencial como salud y fuerzas de seguridad y personas que puedan presentar síntomas pero que no tengan nexo epidemiológico establecido, ya que si tiene síntomas y nexo se considera que ya tiene Covid-19”.



Así, en Eldorado el cupo en el ex Galpón 10 pasó de 800 a 300 por día.



En Jardín América la demanda se mantiene. Actualmente se cuenta con 35 cupos diarios, los cuales se completan cada jornada.



Los testeos en la ciudad se realizan en el sector de la guardia del viejo hospital, lugar que anteayer y ayer estuvo cerrado por fumigación y el viernes se volverá a hisopar.



En Iguazú, la demanda no se redujo. Sucede que quienes se acercaban al centro de testeo ubicado en el Caps del ex camping municipal para obtener el certificado negativo para viaje ya no se presentan. Sin embargo, la demanda se mantiene por el aumento de los contagios. Según indicaron desde el área programática, “se trabaja a demanda y la mayoría de las personas se acercan por la mañana a testearse”. El horario de atención es de 8 a 12 de lunes a domingo y por la tarde de 15 a 17 de lunes a viernes.



En Puerto Rico el centro de testeo rápido funciona los lunes, miércoles y viernes desde las 7 en la Cooperativa Luz y Fuerza, ubicada sobre avenida Carlos Culmey.



En ese sentido, el director de Salud municipal, Carlos Clerc, señaló: “Se están haciendo los testeos como dice el protocolo actual, a mayores de 60 con síntomas y algunos casos especiales donde tiene mucha sintomatología. También se hacen testeos a la gente con comorbilidades como hipertensión, diabetes y otras por más que no tengan 60 años. Pero como no se están haciendo más a los asintomáticos, es difícil hablar de positividad alta o baja”.

En cifras

2.000Son los que se hisopan por día en Posadas bajo los nuevos criterios de Salud en el predio del ex Materno o en hospitales como Villa Cabello o Itaembé Guazú.

Con la información decorresponsalías Eldorado, Iguazú, Montecarlo, Jardín América y Puerto Rico