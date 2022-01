El impacto ambiental del fuego en la flora y fauna

jueves 20 de enero de 2022 | 6:04hs.

El fuego genera una alteración significativa en el sistema natural que provoca la pérdida de biomasa, estructura vegetal, fragmentación de hábitats y pérdida de especies de la región. En la fauna, el impacto más notorio se presenta en la pérdida de su hábitat y nichos ecológicos, reduciendo la diversidad y su abundancia relativa.



En este contexto, Radioactiva dialogó con Mateo Sosa, ingeniero forestal de la Dirección de Bosques perteneciente al Ministerio de Ecología, quien comentó acerca de los procesos de recuperación.



“Lógicamente los bosques activan procesos naturales de regeneración luego de que haya ocurrido el incendio y la vegetación comienza a desarrollarse nuevamente, pero va a depender también del grado de magnitud del incendio y en qué condiciones estaba el lugar en materia de conservación”.



En este sentido, detalló que también dependerá de las condiciones en la que estaba el banco de semillas del suelo y la estructura del bosque. “En una cierta cantidad de años el bosque nuevamente va a empezar a regenerarse y se va a empezar a dar el proceso de crecimiento que lleva un cierto periodo de años”, aclaró.



Las causales de los incendios pueden ser antrópicas por negligencia, como fogones mal apagados o fuegos intencionales para deforestar. No obstante, así como la especie humana destruye, también puede contribuir al proceso de regeneración a través de acciones como la plantación de especies nativas en el lugar y el manejo de los árboles que se vayan plantando.



“En definitiva, un bosque implantado también va a necesitar un tiempo para poder desarrollar las especies, y tienen que darse unas condiciones de manejo para que se vuelva a desarrollar”, detalló Sosa.



Por otro lado, comentó que las cenizas de los restos vegetales pueden resultar un buen fertilizante para la tierra, pero se debe esperar algunas semanas para que este elemento desarrolle sus nutrientes y colabore en la implantación de nuevas especies.



Finalmente, Sosa aseguró: “En estas condiciones de temperaturas muy elevadas y baja humedad durante un período de días bastante largo, necesitaríamos un nivel de precipitaciones bastante elevado como para volver a recuperar la humedad del ambiente. Estamos esperando estas lluvias como para que se vuelva a las condiciones un poco más normales y estemos con no tanto riesgo”.



La fauna, víctima de las llamas

Patricia Sandoval, a cargo de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Ecología, se refirió al impacto de los incendios sobre la fauna y afirmó que “hay algunos animales que mueren en el incendio y hay otros que son desplazados por esta acción, y en ese desplazamiento hay que ver en qué lugar terminan”.



“Tenemos que saber que hay especies que son más carismáticas y hay otras que no, que a la gente les da miedo y esos son los más afectados, porque huyen de su ambiente y son completamente vulnerables”, agregó.



Desde este punto de vista, recordó el caso del cachorro de puma que fue recuperado el año pasado “y se encuentra hoy en el parque ecológico en perfecto estado de salud, pero lastimosamente son animales que después llevan un proceso muy largo para reintroducirlos y hay que ver el ambiente también donde se lo va a liberar”, lamentó.



La especialista recordó que está disponible la línea Ecología Te Escucha, que es el 376-4883555 y recibe mensajes de texto y de WhatsApp para las denuncias tanto de incendios como también si encuentran algún animal afectado.



“Solicitamos a las personas que llaman que también tengan un poco de paciencia porque estamos trabajando para toda la provincia. Constantemente tenemos llamadas y denuncias. De fauna solo en la mañana recibimos alrededor de 30 a 40 llamadas, son muchas para toda la provincia”, cerró.