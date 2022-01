Se intensifica demanda de nafta tras la suba de precios en Brasil

jueves 20 de enero de 2022 | 6:06hs.

Desde que reabrieron las fronteras terrestres, tanto en Bernardo de Irigoyen como en Puerto Iguazú se intensificó el cruce de brasileños hacia la Argentina para llenar los tanques de combustibles, ya que en el país resulta más barato. En este sentido, la semana pasada Brasil aplicó un incremento de hasta el 3% en el precio de la gasolina y creció la diferencia. Por ejemplo, en Foz de Iguazú, el litro de nafta premium cuesta actualmente 6,52 reales (equivalente a 234 pesos), cuando hace dos meses costaba 5,67 reales (193 pesos).



Tras el incremento de precios en Brasil, que en algunas zonas del sudeste ya roza los 7 reales el litro, según consignó CNN Brasil, se observó que en los últimos días que se intensificó el movimiento en las estaciones de servicio de Bernardo de Irigoyen, donde se repiten las extensas filas de autos extranjeros como también el faltante del producto.



En tanto, en Puerto Iguazú, pese a que se actualizaron los precios, la demanda por parte de los residentes tanto de Foz como de Ciudad del Este se mantiene, indicaron.



Demanda en incremento

Desde hace tiempo, los combustibles lideran las ventas en Irigoyen. Desde la apertura de la frontera se observan extensas filas, que en los últimos días crecieron por dos motivos. Por un lado, por el incremento en los cruces diarios de argentinos hacia las playas con fines turísticos o por el paso de brasileños con destino a las Cataratas. Por otro lado, por la diferencia de importes de la gasolina brasileña con la argentina, que resulta un 50% más barata.



Por ello, las ventas se triplicaron, consignaron propietarios de estaciones de servicio del municipio.



Por la gran demanda, todos los días se repite el faltante de combustibles en las cuatro estaciones de servicio, principalmente en lo que es nafta súper y gasoil. Por ello, se forman más de dos cuadras de filas de vehículos para llenar los tanques e, incluso, a la espera del arribo de los camiones para reponer el producto.



Sobre este punto, Walter Feldman, dueño de dos estaciones de servicio de la localidad y presidente de la Cámara de Comercio local, manifestó a El Territorio que “realmente estamos teniendo alta demanda en la venta de combustibles tanto a Brasil como con el turismo que pasa por la localidad, las estaciones de servicios de Irigoyen casi a diario se vienen quedan sin combustibles medio día o un rato hasta que llega el camión”.



Al mismo tiempo, agregó que “es una tendencia que va en aumento teniendo en cuenta el aumento de precios de las naftas en Brasil”.



En un relevamiento que realizó ayer este matutino, se observaron nuevamente extensas filas de vehículos tanto argentinos como brasileños haciendo filas de más de dos cuadras para cargar gasolina.



Ventas estables

En tanto, en Puerto Iguazú, la demanda de combustibles se mantiene luego del pico de ventas que se registró durante diciembre. Si bien se esperaba que las ventas crezcan, no ocurrió. Se cree que está ligado al reciente incremento de casos de coronavirus en la Triple Frontera, ya que muchas personas permanecen aisladas. Esto también incidió en la cantidad de personas que ingresaron al país por el puente Tancredo Neves.



“Las filas están como todos los días, pero no vemos que haya más vehículos esperando. Hoy por hoy, los brasileños y paraguayos vienen prácticamente al horario que están autorizados para comprar y se van a Brasil de nuevo, ya no entran a la ciudad”, indicaron desde una estación de servicio.



Respecto a la diferencia de costo, un litro de nafta súper en Foz de Iguazú cuesta 6,52 reales que equivale a 234,75 pesos a cambio, mientras que en Argentina el litro no supera los 100 pesos.



Según indican los comerciantes, hace aproximadamente diez días los brasileños no circulan por la ciudad. “Sólo vemos filas en las estaciones de servicio, ya no existe ese derrame económico que creíamos que sería favorable. No sabemos si es por los casos de Covid-19 o cuál es el motivo. Hoy por hoy, la mayoría viene por combustible”, explicó Víctor Fernández, propietario de un comercio céntrico.



No obstante, las quejas por las filas para cargar naftas por parte de los consumidores argentinos aún se registran, sobre todo al momento de la reposición. Cada dos días las estaciones registran faltantes y demoran cerca de doce horas para reponer los productos y esto genera malestar en los vecinos de Iguazú y en los turistas que, luego de la llegada de los camiones, deben esperar dos horas en la fila para llenar el tanque.