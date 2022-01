Recordando al Rey Sol Marquesi

jueves 20 de enero de 2022 | 6:00hs.

“No sé dónde me llevará…Pero me estoy divirtiendo. Así que todo lo que me divierta y me haga feliz lo voy hacer amigos. Jamás te arrepentís de ser ser feliz”, reflexionó Mariano Martínez en su cuenta de Instagram junto con un video de él cantando en vivo con Rodrigo Tapari. Para sorpresa de los seguidores, no tocaron un tema de Ráfaga ni hicieron cualquier cover, sino la canción “Yo sé”, de Martín el Rey Sol Marquesi, el personaje del actor en la tira Son Amores.



En el video que subió el mismo Mariano se los ve bailando en un escenario mientras la gente aplaude y haciendo los mismos pasos que hace exactamente veinte años hacía su personaje en la tira de Polka en la que interpretaba a un joven del interior que llegaba con su hermano (Nicolás Cabré) a Buenos Aires con el sueño de triunfar en el fútbol y se quedaba en la casa de su tío árbitro (Miguel Ángel Rodríguez).