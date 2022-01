Anitta brega por la diversidad

jueves 20 de enero de 2022 | 6:00hs.

Enfocada en las reacciones positivas por la diversidad que mostró el cartel del festival Coachella para este año, Anitta celebró su presencia y la de varios de sus colegas.



Y a quienes les molestó que el rock ya se haya mezclado con pop, electrónica, regional mexicano, urbano o brasileño pop, siendo este último su caso, no les presta importancia.



«No me gusta nada que las opiniones sean polarizadas, quisiera que la gente entienda que todos piensan de una manera (diferente) y se debe respetar.



«No podemos obligar a la gente a que tengan los mismos gustos; que sigan nuestra misma opinión es tontería», opinó la estrella en enlace telefónico desde su natal Río de Janeiro.



Que este año fueran incluidos, por ejemplo, Karol G, Banda MS y Grupo Firme, entre otros, y que lo que era tradicionalmente rock le haya dado paso a otros géneros, a la intérprete de «Medicina» y «Downtown» le parece muy acertado.



«Siempre estoy a favor del mix, de que haya música para agradar un poco a cada gente que va al festival y que queden satisfechos con todo. Cualquier persona que no lo entiende, entonces no sabe vivir en sociedad», puntualizó.



Anitta, quien se ha colocado en los últimos años como una de las estrellas con mayor impacto global, comentó que a ella le gusta el rock, pero también que Coachella sea ecléctico e incluyente.



«Tenemos que entender que hay diferencias de estilos y que hay diferentes gustos. Hay que aprender a convivir, aceptar que hay distintos puntos de vista», dijo Anitta.



La influencer, compositora y cantante, quien fue coach en La Voz México, está por lanzar el remix de su más nuevo sencillo «Envolver».



Sin embargo, todavía no ha decidido la fecha de salida del álbum Girl from Rio, del cual ya han sonado «Me Gusta» y «Faking Love».



«Ya estaré preparándome y ensayando para (Coachella). Quiero que haya muchos bailarines, muchos músicos en la tarima, quiero que la gente sienta Brasil. Tal vez tenga invitaciones, ya lo sabrán». Anitta, cantante



La estrella, quien ha colaborado con figuras como Cardi B, Ozuna, Rita Ora y Maluma, comentó que la experiencia de grabar con Ryan Tedder (de One Republic) y Max Martin como parte de Girl from Rio fue muy aleccionadora tanto para ella como para él.



Tras haber vacacionado por algunas semanas, la cantante dijo que antes aprovechó sus días sin conciertos ni viajes, por la pandemia, para estudiar francés y actuación.



Respecto a lo último, Anitta, quien se considera una gran fan de las telenovelas mexicanas, como Rebelde y María la del Barrio, dijo que está abierta a propuestas para papeles dramáticos o de comedia, pero que no se parezcan a ella.



«En la pandemia aprendí más de actuación, de piano, pero quiero hacer algo que sea bueno. Me han dicho que haga películas, pero siempre de cantante, y no. Eso no es actuar, es ser yo misma. Quiero algo diferente a lo que es mi personalidad», explicó.