Lula promete que reducir la pobreza será su prioridad

jueves 20 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ex presidente izquierdista de Brasil Lula da Silva, que lidera las encuestas de cara a las elecciones de octubre, dijo ayer que la reducción de la pobreza y la desigualdad debe ser la prioridad del país, por encima de la disciplina fiscal.



En una conferencia de prensa, Lula dijo que hay que aumentar los recursos presupuestarios en los programas sociales aunque implique sacrificar un techo de gasto establecido por la Constitución.



“Tenemos que hacer que la desigualdad sea una prioridad y no el techo de gasto”, dijo a los periodistas de los sitios web independientes.



“Brasil tiene que volver a poner a los pobres en el presupuesto y gravar a los ricos”, dijo, en referencia al apoyo de su Partido de los Trabajadores al gravamen de los beneficios y dividendos de las empresas.



Lula, de 76 años, gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y los programas sociales de su gobierno sacaron a millones de brasileños de la pobreza. Pasó un tiempo en la cárcel por cargos de corrupción que posteriormente fueron anulados, lo que le permitirá presentarse de nuevo a las elecciones.



Se espera que se enfrente al presidente ultraconservador Jair Bolsonaro en la carrera presidencial de este año, aunque aún no declaró formalmente su candidatura.



Su clara ventaja en las primeras encuestas tiene a los inversores preocupados de que el regreso de Lula profundice el déficit presupuestario de Brasil.



Compañero de fórmula

El ex mandatario está considerando al ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin como su compañero de fórmula, en un esfuerzo por atraer a los votantes moderados y calmar a los mercados financieros.



Alckmin fue candidato presidencial del PSDB en 2006, cuando fue derrotado por Da Silva en primera vuelta, pero reunió el 41 por ciento de los votos.



En ese sentido, Lula confía que en Alckmin, sea cual sea el papel que finalmente asuma, esté junto al resto de fuerzas opositoras al presidente, Jair Bolsonaro, y al precandidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el actual gobernador paulista, Joao Doria.



“No puedo querer ser presidente para resolver el problema del sistema financiero, para los que se enriquecieron con la pandemia”, dijo. “Sólo hay una razón para que yo sea candidato: demostrar que el pueblo brasileño puede volver a ser feliz”.