Alertan que olas de calor pueden generar más tormentas intensas

jueves 20 de enero de 2022 | 6:04hs.

La Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) hace un seguimiento continuo y pormenorizado del clima en esa provincia como ayuda para la toma de decisiones del sector agrícola. En diálogo con El Territorio, Jorge Ruiz, meteorólogo de esa entidad, explicó la red de datos que tienen disponible a través de un esfuerzo público y privado, y lo que les están mostrando los últimos datos de este candente verano. En tal sentido, el ingeniero hidrometeorologista apuntó que, por sus registros, les llaman la atención la generación de tormentas muy virulentas y que se desarrollan en pocos kilómetros.



Los fenómenos se suman a los peligros de pérdidas que ya generaron la sequía y el intenso calor en las últimas semanas. Un escenario que ya tiene y puede tener más de parecido con lo que le ocurra al clima en Misiones.



En las mediciones que hacen desde la BCCBA, ¿hay algunos datos que les hayan llamado más la atención por lo cambiante del clima?

En este momento está muy manifestado el evento de La Niña. Este evento, a diferencia del año pasado, cuando tuvimos un enero lluvioso en Córdoba, ahora en gran parte de Córdoba y la región pampeana ha sido un enero muy seco. La primera quincena ha sido sumamente seca frente a otros eneros y esto fue acompañado de una ola de calor.



Si bien no es un evento extraño, incluso es frecuente, lo que llama la atención de esta ola de calor que tuvimos la semana pasada fue la cantidad de días consecutivos con temperaturas tan altas. Prácticamente tuvimos seis días consecutivos con más de 40º en horas de la tarde.



Ocurrió en forma general en la provincia y esto es lo atípico porque antes teníamos una ola de calor de tres días, después llovía y bajaba la temperatura, mientras que esta ola de temperaturas elevadas ya está causando daños en los cultivos. Así, este calentamiento que se tuvo tan fuerte originó que las primeras precipitaciones vinieran acompañadas con caída de granizo. Entonces, ya no sólo los cultivos cayeron por estrés hídrico y térmico, sino también por daños con las tormentas. En algunas zonas las pérdidas fueron irreparables y esto es lo llamativo.



Esto que observamos no es algo aislado pero va muy en relación con lo que se habla de cambio climático. Entonces, se espera que los eventos extremos como la sequía, las inundaciones, también con las olas de calor, van a ser más frecuentes y más intensas.



Y además estás lluvias severas que se tienen fueron muy aisladas. No es algo generalizado, pero en una parte de la provincia cayeron en una madrugada 50 milímetros, y a 20 kilómetros de ese lugar no cayó nada. Esa lluvia tampoco es del todo aprovechable por los cultivos, porque son muy intensas.



En los datos que manejan, hay alguno que haya cambiado más o sea irregular?

Lo que más observamos y que nos llama la atención es lo severas que están siendo las tormentas y que sean de forma aislada. Cómo caen muchísimos milímetros en poco tiempo y de forma muy puntual. Entonces, en un punto puede ocurrir una lluvia de 50 milímetros con granizo, y en 20 kilómetros nada. Es lo que más nos llama la atención, porque se ve con más frecuencia.



¿Con cuentas bases de datos meteorológicas terrestres trabajan en la BCCBA?

Tenemos más de 120 estaciones a lo largo y lo ancho de la provincia de Córdoba, midiendo temperatura, precipitación, humedad, algunas tienen también viento , dirección del viento, radiación solar. Todo está conectado digitalmente, son estaciones automáticas, no necesitamos que vaya un operador a hacer las mediciones. Estas estaciones miden cada diez minutos, es decir que tenemos un volumen de datos bastante importante y en forma digital tenemos acceso rápido.



¿Estas estaciones les permiten hacer un pronóstico más detallado por zona?

Los pronósticos climáticos los manejamos con el Servicio Meteorológico Nacional, ellos tienen modelos (de pronósticos) para correr con supercomputadoras y esto se hace desde el país. Tomamos parte de sus datos y ellos también se alimentan de nuestros datos de las estaciones, pero son ellos los encargados de dar los pronósticos.



¿Los productores les consultan por datos particulares sobre el clima que los pueden ayudar?

Sí, nosotros tenemos presencia en toda Córdoba y sabemos que una de las variables qué más puede impactar es la precipitación. Sabemos en qué meses y en qué zonas repercuten más estos eventos. Entonces, podemos hacer estimaciones estadísticas, por ejemplo teníamos un cliente en San Justo y para diciembre analizamos datos de 30 años, en que ningún diciembre que trajo un fenómeno La Niña superó la media (de lluvias). Ya ese productor tenía un dato bastante frecuentista de los últimos 30 años, entonces podía esperar menos lluvia, que es lo que finalmente se cumplió.



¿Ustedes miden el índice solar? ¿Qué dato les puede marcar ese indicador para los cultivos?

Tenemos cómo medir la radiación, algunas estaciones tienen el equipo. Por ejemplo, en Montecristo, que está muy cerca de Córdoba capital, allí la estación tiene su instrumento para medir esa radiación y la medimos en vatios por metro cuadrado.



Es una medición que está muy ligada a las altas temperaturas. Una radiación muy alta quiere decir que los rayos del sol incidieron de forma muy directa, por lo tanto no hubo casi nubosidad. Al tener esa radiación muy alta, aumenta la temperatura, como ocurrió la semana pasada en nuestra provincia.



¿Las estaciones o bases meteorológicas son privadas y también las hay públicas?

En Córdoba tenemos estaciones que son privadas de los socios de la Bolsa y tenemos estaciones públicas que son del Ministerio de Agricultura de Córdoba. El sector público monitorea algunas zonas que no son agrícolas, por ejemplo, más hacia cerca de los ríos y el sector privado lo hace más sobre los cultivos extensivos, que también monitorean el nivel de los ríos porque trabajan con déficit hídrico.