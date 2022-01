Dólar blue sin freno: llegó a los $213 y rompió un nuevo récord

jueves 20 de enero de 2022 | 6:02hs.

El Central se desprendió de más de U$S 100 millones para abastecer la demanda.

El dólar blue alcanzó ayer un nuevo récord nominal, al trepar otros $2 hasta los inéditos $213, bajo un escenario de menor demanda de dinero, potenciado por la reciente e importante emisión de pesos.



Factores coyunturales y estacionales se conjugan a la hora de explicar esta nueva escalada de la cotización informal del dólar, que acumula en el año un alza de $5, aunque escala $7 desde su mínimo mensual ($206, el 3 de enero).



El billete paralelo quebró así su anterior máximo histórico de $211 que había marcado el martes, con lo cual la brecha cambiaria llegó al 104,3%, el nivel más alto en más de dos meses.



Por ende, algunos operadores creen que la suba del dólar informal podría continuar en los próximos días, incluso no descartan que supere el nivel de los $220 en enero o febrero, teniendo en cuenta la evolución de la base monetaria, junto con el stock de los pasivos remunerados del Banco Central (la suma de Pases Pasivos, más las Leliq), y mientras sigan sin aparecer señales alentadoras con relación a las negociaciones del gobierno con el FMI.



“Siguiendo la evolución de diferentes indicadores monetarios, a mí me da que el blue debería estar hoy en $225”, comentó un analista citado por el sitio web Ámbito.com.



La nueva suba del dólar paralelo se dio en sintonía con el fuerte avance que registraron en la jornada los dólares financieros en la Bolsa: el MEP trepó casi $3 hasta los $206,58, mientras que el “contado con liqui” (CCL) se disparó a más de $216 (cerró a $216,39).



“Los dólares financieros continúan sostenidos dado que los operadores aún se inclinan hacia la cobertura en el actual contexto de incertidumbre externa e interna que invita a posicionamientos defensivos”, puntualizó un economista.



Tensión cambiaria

Ni siquiera un rebote de los bonos en dólares logró calmar la tensión cambiaria. Ayer, los títulos en dólares rebotaron hasta 4% (Bonar 2041), luego de una larga racha negativa, que había llevado a que las tasas de retorno (TIR) superaran el 25% anual en promedio.



Otro factor que genera preocupación en el mercado son las ventas de reservas del Banco Central, que entre el martes y ayer debió desprenderse de más de 100 millones de dólares para abastecer la demanda genuina del mercado.



El dólar oficial, por su parte, no presentó cambios y terminó en $103 para la compra y $109 para la venta, en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA). Al agregarle la recarga impositiva, el dólar solidario se vendía en $179,85 para la venta. Se mantiene como la opción más barata del mercado.