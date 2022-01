Manzur ratificó inversiones en ciencia y tecnología

jueves 20 de enero de 2022 | 6:02hs.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, reafirmó que el gobierno continuará con las inversiones previstas en el sector de ciencia y tecnología, incluidas las empresas Arsat e Invap, pese a no haberse aprobado el Presupuesto del corriente año, porque éstas “tienen que ver con el futuro de los argentinos”.



“El presidente me pidió expresamente que les transmita que el gobierno nacional va a seguir adelante con sus planes, proyectos e inversiones que estaban previstos dentro del Presupuesto que lamentablemente no se votó producto de la irresponsabilidad por parte de la oposición”, manifestó Manzur.



El acto se realizó ayer en la Estación Terrena de Arsat, ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.



“Está la voluntad y la decisión política de seguir adelante, y por eso la presencia nuestra y el mensaje que traigo”, reiteró el jefe de Gabinete, quien señaló que estos proyectos del área permitirán “mejorarle la calidad de vida y disminuir las asimetrías de todos los argentinos, vivan donde vivan”.