Trabajan incansablemente para frenar el avance del fuego hacia la reserva del Cuña Pirú

miércoles 19 de enero de 2022 | 10:04hs.

Los focos de incendios en toda la provincia se multiplican con el correr de las horas. Bomberos y brigadistas trabajan para tratar de extinguir el fuego que se está acercando a las reservas naturales que posee Misiones.

En ese contexto en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Atilio de León Subsecretario de Protección Civil de Misiones, expresó que si bien el fuego aún no ha ingresado al Cuña Pirú está muy cerca, indicó que trabajan incansablemente para que esto no suceda y pidió que no se realice ningún tipo de quema “ni la doméstica”.

“El fuego todavía no entró en lo que es la reserva del Cuña Pirú, está en propiedades privadas de agricultores de la zona. Está siendo progresivo y de gran magnitud, grandes empresas trabajan en conjunto con bomberos de la zona y brigadistas en la contención y extinción del fuego”, indicó.

De León manifestó que si bien están trabajando en todos los frentes, se encuentran abocados principalmente en los incendios en Jardín América, “allí están la brigada forestal de la provincia, bomberos voluntarios, de la Policía, de Montecarlo. El objetivo es extinguir las llamas lo más rápido posible y así trasladarnos a otro foco”, sintetizó.

Por otra parte explicó la diferencia con otros incendios en las reservas misioneras y detalló que anteriormente el suelo estaba húmedo, cosa que hoy no sucede por la sequía y la falta de lluvia. “Básicamente el fuego se trasladaba despacio o no se propagaba, hoy está todo seco, de ingresar a alguna reserva prosperará rápido”, explicó y añadió que los daños serán complicados de restaurar si el suelo no tiene la humedad suficiente o no aparecen las lluvias.

“Se va a recuperar una parte de todo lo que sea vegetación nativa, pero el daño es grande e impresionante, será muy difícil de recuperar todo lo perdido por la biodiversidad que tiene la provincia. En tanto a las plantaciones perdidas, no queda otra cosa que volver a empezar de cero, pero por la falta de agua, de lluvias y de humedad será complicado volver a plantar, no conviene hacerlo hasta que el suelo vuelva a tener una humedad considerable”.

Por último De León recordó que están prohibidas las quemas, incluso las quemas domésticas de basura, ya que cualquier fuego de poca magnitud se puede convertir en un gran incendio de vivienda, pastizales y monte debido al “viento norte y lo seco que está todo”.

Además recomendó que las personas no se acerquen a los focos de incendios porque podrían quedar atrapados en ellos y eso complicaría aún más la labor de los bomberos quienes “están trabajando con ánimo, pero cansados de extinguir un incendio e ir corriendo a otro. Si quieren colaborar se puede acercar una botella de agua o frutas, eso vendrá muy bien”, cerró.