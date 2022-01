Darío Benedetto habló desde España: “Cumplo mi palabra y vuelvo a Boca, el club que amo”

miércoles 19 de enero de 2022 | 8:33hs.

Darío Benedetto (31) declaró -una vez más- su amor por Boca al despedirse del Elche y a horas de emprender su regreso a la Argentina desde España para sellar su vínculo con el Xeneize, con el que firmará un contrato por tres años.

“Dije que volvería a Boca Juniors de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”, comentó el delantero al programa radial Onda Cero, de España.

El jugador surgido en Arsenal de Sarandí contó que su salida del Elche se debe a su intención de tener más continuidad. “Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, reiteró Pipa.

Por último, Benedetto lamentó no haber podido despedirse de lo hinchas del Elche en el campo de juego. “Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico (Francisco) lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid, pero mañana ya estaré volando para argentina”.

Darío Benedetto estará el jueves en Buenos Aires para resolver llegada a Boca

El delantero Darío Benedetto regresará este jueves a la Argentina para finalizar los detalles del segundo ciclo que empezará a vivir en Boca Juniors en esta temporada 2022.

El todavía jugador del Elche se trasladó en las últimas horas desde Alicante a Madrid, la capital española, para solucionar todo lo inherente a “los pasajes para regresar a la Argentina”, indicaron desde consultado.

La idea es que Benedetto, cuyo pase pertenece al Olympique de Marsella, se haga la revisión médica y firme su contrato (por tres temporadas, en principio) para que quede formalmente unido al conjunto xeneize.

Ante la poca continuidad que tiene en el elenco que dirige el DT Francisco Rodríguez, el ex jugador de Arsenal y Defensa y Justicia resolvió regresar a la Argentina y completar un segundo período en Boca, luego del 2016-2019, en el que marcó 45 goles en 76 partidos.

Para que se dé el acuerdo definitivo, la institución francesa (que pagó 18 millones de dólares por la transferencia hace dos años y medio) otorgó la autorización pertinente, permitiendo que su par española le acreditase un monto que debía a Boca por la transferencia del mediocampista Iván Marcone.