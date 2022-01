La primera quincena de enero tuvo un ocupación del 80% de las plazas turísticas en Eldorado

miércoles 19 de enero de 2022 | 8:22hs.

En todos los sectores vinculados al turismo, como ser hotelería y gastronomía, existe un consenso respecto a la gran afluencia de turistas en Eldorado durante la última semana del año 2021 y la primera quincena de enero de 2022.

“En Eldorado tuvimos, de acuerdo a los datos relevados, un 80% de ocupación de plazas en la ciudad que son de alrededor de 800 camas”, explicó Nolde.

“Por supuesto la ocupación no se dio igual en todos los sectores ya que aquellos complejos u hoteles que no tienen pileta tuvieron una ocupación un poco más baja que hace descender el promedio. Pero en los que brindan las comodidades que pretenden los turistas, en estas épocas de calor, la ocupación fue casi total. Hay complejos que tienen 2 cabañas por ejemplo y los propietarios me dicen si hubieran tenido más cabañas las hubieran alquilado. En ese sentido estamos haciendo un trabajo de concientización sobre dónde y en qué conviene invertir, ya que las inversiones deben tener un retorno más o menos rápido”, añadió.

Una de las herramientas para conocer mejor qué es lo que busca el turista, cuáles son sus expectativas, y el nivel de consumo que poseen, son los datos estadísticos.

“En ese sentido estamos elaborando una encuesta que estará terminada a fin de mes, para conocer todos esos datos que son necesarios para tener un mayor conocimiento de la realidad. Eso nos permitirá diseñar las políticas a elaborar. Hay mucho que trabajar todavía en el sector, y entender cuáles son las preferencias de los turistas para poder ofrecerles lo que ellos buscan”, finalizó.