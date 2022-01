Tiene un tumor incurable y necesita mejorar su casa

miércoles 19 de enero de 2022 | 8:09hs.

El impiadoso calor del mediodía envuelve la precaria casilla de madera, que parece incendiarse bajo los rayos del sol de enero. No corre una brisa de aire y un pequeño ventilador expulsa un tufo caliente.

La pequeña Valentina Nicole López, de 3 años, transcurre sus horas en un sopor medicinal que le permite atenuar la agonía del tumor cerebral que padece, mal que la ciencia no pudo curar y se tornó irreversible.

“Duele muchísimo y uno no quiere aceptar, pero ya no hay nada que hacer. El tratamiento no sirvió, el tumor progresó y está en un lugar que no se puede tocar. No sabemos si la vamos a tener un mes, uno o dos años. Lo único que podemos hacer es cuidarla lo mejor posible para evitarle dolor”, reconoció Noemí Aguirre (28), mamá de Valentina.

La familia reside en un humilde asentamiento, en barrio Norte, de la ciudad de Oberá.

En diálogo con El Territorio, precisó que la pequeña habló hasta el 3 de noviembre, pese a que para ese entonces ya arrastraba complicaciones, aunque todavía tenían esperanzas en el tratamiento que durante casi tres meses realizaron en Hospital de Niños Doctor Ricardo Gutiérrez, de Buenos Aires.

Aseguró que hasta septiembre del año pasado Valentina era una nena normal y activa, la menor de cuatro hermanitos. “Es la más chiquita, la mimada de la casa”, señaló emocionada.

Y agregó: “El 12 de septiembre empezó todo. Ese día empezó a tambalearse al caminar y tenía mucho sueño. Al otro día la llevamos al Hospital Samic y le hicieron una tomografía, me informaron que tenía una lesión en el cerebro y quedó internada”.

En el Hospital Pediátrico de Posadas confirmaron la gravedad del caso y fue derivada a Buenos Aires con el avión sanitario.

Cuidados de confort

Fue ingresada a terapia intermedia en el Hospital Gutiérrez y el de 18 septiembre empezó con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, según precisó su mamá, quien lleva una prolija carpeta con todos los estudios médicos y papeles del caso de su pequeña.

“Lamentablemente, el tratamiento no funcionó. Estuvimos en Buenos Aires desde el 18 de septiembre hasta el 6 de diciembre y se hizo todo, pero el tumor avanzó”, indicó Aguirre.

El diagnóstico precisa que la pequeña padece un “tumor de fosa posterior irresecable”.

El pasado 9 de diciembre, la pediatra Noelia Pared, de cuidados paliativos pediátricos del Hospital de Niños Docotr Fernando Barreyro, suscribió un informe donde consta que el cuadro de Valentina no cuenta con “tratamiento curativo posible”, por lo que requiere solamente de “cuidados de confort”.

Además, se cita que ante el “deterioro neurológico asociado progresivo e irreversible, e imposibilidad de ofrecer un tratamiento curativo”, se busca “evitar tratamientos fútiles que ocasionen dolor y sufrimiento sin aportar beneficios de la niña”.

Asimismo, dejó constancia que los padres “comprenden que en caso de descompensación y deterioro, no se realizarán medidas de reanimación cardiopulmonar, no se progresará con medidas de ventilación invasiva, y se desestimará su ingreso a UTIP”.

En ese sentido, Aguirre se mostró dolida pero resignada, ya que “se hizo todo para ayudar a mi bebé. No hay palabras para explicar el dolor, pero tengo que ser fuerte por mis otros hijos”.

En tanto, subrayó la necesidad de mejorar la calidad de vida de su pequeña porque donde residen las necesidades saltan a la vista.

“Mi marido es albañil y, con ayuda de la iglesia, empezó a construir una casita de material, pero falta el piso y otras cosas. Toda ayuda es bienvenida para que Valentina esté más cómoda”, remarcó.

Quienes deseen colaborar, pueden contactarse con la madre al celular 3755-262099.