Policía fue baleado en persecución de asaltantes

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:05hs.

Un efectivo de la Policía de Misiones recibió un disparo de arma de fuego luego de identificar a presuntos asaltantes y perseguirlos en la ruta nacional 101, cerca de la localidad de San Antonio. El funcionario, que tiene 22 años, tuvo que ser trasladado a Eldorado, donde anoche fue internado fuera de peligro.



La víctima fue identificada como Agustín Ruiz Villaruel, con rango de agente. Según los médicos que intervinieron en el hecho, presentaba un balazo que ingresó en su hombro derecho y salió en el mismo brazo.



Fuentes del caso expresaron a El Territorio que la secuencia ocurrió cerca de las 16 en el marco de un operativo rural lanzado en Piñalito Norte. El efectivo iba con el comisario Pablo González, jefe de la división de Comando Radioeléctrico y actualmente a cargo de la comisaría local, quien se estaba movilizando en su vehículo particular en dirección a San Antonio.



En determinado momento los uniformados se cruzaron con una motocicleta con dos ocupantes que circulaban en sentido opuesto y, perspicaces, advirtieron que el vehículo y las características de los ocupantes se ajustaban a la descripción de un comerciante que había sido víctima de un intento de asalto horas antes.



Fue entonces que iniciaron un seguimiento controlado del vehículo, quien transitó por varios kilómetros hasta que se detuvo en la banquina, justo en la intersección con una calle de tierra. Los efectivos se detuvieron y, en el momento que estaban bajando, escucharon dos detonaciones presuntamente de arma de fuego.



Rápidamente el agente advirtió que estaba herido, por lo que ambos se subieron nuevamente al vehículo y se trasladaron en principio hasta el Hospital de San Antonio. Allí se determinó que estaba fuera de peligro y se hicieron las primeras curaciones, pero de todas formas se lo derivó a Eldorado para estudios complementarios.



El asalto por el cual fueron señalados los motociclistas ocurrió cerca de las 12.30, sobre la avenida Vuelta de Obligado de la localidad al Norte de la provincia. Se trata de un local comercial tipo estación de servicio que al momento estaba siendo atendido por su dueño.



El denunciante expresó que una motocicleta muy deteriorada con dos ocupantes llegó al lugar y él, al verlos, salió para recibirlos.



Sin embargo, sus intenciones no eran cargar combustibles ni comprar nada, ya que de forma imprevista uno de ellos sacó un arma de fuego.



“Esto es un asalto, esto es un asalto”, anunció el delincuente en varias oportunidades. Sin embargo, el comerciante no se inmutó y se abalanzó sobre el desconocido armado, empujándolo fuertemente.



El dúo, tal vez en muestra de su inexperiencia o improvisación, se escapó. Ambos subieron a la motocicleta y huyeron a toda velocidad. Hasta ayer no habían podido ser ubicados.