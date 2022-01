Prometedor 2022

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:01hs.

El atletismo adaptado viene dando grandes alegrías a Misiones. El eldoradense Jonathan Avellaneda fue uno de los impulsores con grandes cosechas en su carrera en salto en alto y el año pasado la obereña Mahira Bergallo se sumó a la lista de misioneros que fueron a un Juego Paralímpico al estar en Pekín y alcanzar un diploma con su octavo lugar en lanzamiento de bala.



Este 2022 se inició con una convocatoria a la primera concentración nacional en Lobería, Buenos Aires, y a la presencia de Mahira se sumaron Leonel De Jesús y Emilio Giménez, obereño y eldoradense, respectivamente, ambos bajo el radar de la selección argentina de atletismo adaptado. “Que seamos tres misioneros convocados habla de que vamos bien y hay futuro. Nos llevamos mucho aprendizaje”, resaltó contenta Mahira por el tridente de la Tierra Colorada.



“Estuvo re lindo para empezar el año bien. Fue una experiencia diferente porque por primera vez entrené con Chino -Jorge Flores su entrenador de Oberá- en una concentración nacional y fue él el que planificó mi entrenamiento allá, los técnicos sólo nos observaban”, explicó la obereña.



Que el número de seleccionados se incremente es un paso importante para Misiones, que en la provincia cuenta con una Subcomisión de Atletismo Adaptado en la Federación Misionera y es parte de las Escuelas de Deporte Adaptado, aciertos que hacen que haya cada vez más y mejores atletas.



“Fue un gran paso para nosotros y estamos súper contentos por la oportunidad. Aparte de volver a compartir con todos los chicos porque a algunos no los veía desde abril del año pasado y otros en las clasificaciones a los Juegos. Es comenzar bien arriba el año”, añadió Mahira.



Fue una experiencia de una semana a pura adrenalina con entrenamientos fuertes e intensos para ver la situación de cada uno de los chicos de todo el país que llegaron a Lobería, que fueron aproximadamente 30 personas entre atletas y entrenadores.



“Entrenamos en pista y también fuimos a la playa trabajamos ahí. Creo que fue uno de los entrenamientos más duros que tuve. Alguien dirá, pero fueron a la playa a disfrutar… y no -risas- volvíamos fundidísimos. Bueno, hubo tardes que después de entrenar disfrutamos un rato”, dijo con su frescura la misionera que se encuentra entre las mejores del mundo en lanzamiento de bala, en F5 para atletas con parálisis cerebral, y está primera en el ranking planetario en U20.



Esta concentración fue de testeos a los destacados del país y para las proyecciones que tiene este 2022 con vistas, en principio, un torneo Caixa internacional, a llevarse adelante en Brasil, en abril.



“También habrán muchas concentraciones este año y planificaremos a cuáles podemos ir”, señaló Mahira, que junto a De Jesús (21) -rankeado 20 del mundo, es el 1 de Argentina en 1.500 metros llanos- y Giménez, velocista y lanzador de bala, con experiencia en nacionales, es un año para afianzarse aún más con la celeste y blanca, ya que son atletas jóvenes.



En cuanto a las evaluaciones los tres misioneros cumplieron muy bien con la planificación en Lobería y se debe a que los tres trabajaron duro, pese a que entremedio estuvieron las fiestas de fin de año. “No parar fue fundamental para tener buenos resultados desempeño en la concentración.



La evaluación de la semana fue excelente y productiva para nosotros. Me pongo a pensar y el 2021 un año muy trabajado sin descanso para mí; a fin de año se notó un poco, pero le metí para adelante porque me pongo a pensar en los resultados que puedo tener y así superar el cansancio para llegar bien a la concentración”.



Y agregó que “es un ritmo de vida, de hábitos y mucha responsabilidad el alto rendimiento. También me ayudó ir con los chicos y el Chino, fue lindo no estar sola. En estos viajes nos conocemos más y se forma un lindo grupo porque tenemos muchas cosas en común y eso habla de algo bueno para Misiones porque se van sumando chicos que pueden llegar lejos con la selección. Todos empezamos así con concentraciones y después se va creciendo”.

Leo de Jesús, Chino Flores -entrenador-, Emilio Giménez y Mahira Bergallo, el cuarteto misionero en Lobería. Gentileza