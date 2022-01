Declaró ex prefecturiano acusado de violar a adolescente y negó los hechos

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:03hs.

Durante casi tres horas de audiencia indagatoria, el ex prefecturiano de 58 años que fue detenido hace una semana en Puerto Rico tras ser buscado durante más de un mes por la Policía de Misiones por los presuntos abusos sexuales en perjuicio de una adolescente de 14 años de la citada localidad, buscó defenderse de la fuerte acusación en su contra y negó haber atacado sexualmente de la denunciante.



Se trata de Daniel Alberto B. (58), quien el último viernes se presentó a declarar frente al juez Rubén Lunge, quien en feria judicial subroga a su par Manuel Balanda Gómez en el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.



Según confiaron voceros que intervienen en la investigación a este matutino, el acusado brindó un extendido relato de cómo era su relación con la víctima, a quien dijo conocer porque es amiga de su hijastra.



También comentó que tenía diálogo constante con los padres de la adolescente y que solía ir a visitarlos ya que en el mismo vecindario vive su actual pareja.



De acuerdo a los voceros consultados, para los investigadores las descripciones aportadas por el implicado resultan poco creíbles e inconsistentes en varios tramos.



En ese sentido, trascendió que un momento determinado de la indagatoria el ex uniformado reconoció que varias noches durmió con la chica en un departamento que posee sobre calle San Alberto, de la citada localidad.



No obstante, se excusó diciendo que esto se debía a que la adolescente era quien acudía hasta su morada para visitar a su amiga. Incluso mencionó que en la mayoría de las veces era la denunciante quien pedía quedarse a dormir en el lugar, ya que había internet y una heladera con alimentos. Y que él simplemente quería ayudarla por pertenecer a una familia muy humilde.



Ante la consulta de los pesquisas del porqué dormía con la denunciante, el hombre señaló que el departamento era muy pequeño y contaba con una sola cama de una plaza.



Tras dar a conocer su versión de los hechos, el juez Lunge imputó formalmente al acusado por delitos contra la integridad sexual y regresó a la dependencia policial de la Unidad Regional IV donde sigue el proceso investigativo en su contra.



Por otro lado, ayer trascendió que desde la defensa del ex prefecturiano presentaron un pedido de excarcelación que ayer era analizado por el magistrado interviniente.



Además, en el marco de la misma pesquisa, aún resta que se incorporen al expediente los resultados de las pericias médicas y psiquiátricas hechas al acusado, quien antes de ser ubicado y puesto a disposición de la Justicia se le rechazó un pedido de exención de prisión que fue oportunamente planteado por su abogado.



Relatos contundentes

Según expresaron los voceros consultados, durante su relato en entrevista en Cámara Gesell la chica dio detalles específicos sobre el calvario que venía padeciendo desde hacía varias semanas y cada vez que el implicado venía de visita a su casa.



En primera instancia la víctima comentó que tras el último episodio vivido en su propia habitación sintió que debía hacer algo para salir de ese infierno. Y que por ello decidió enviar los mensajes a su profesora, quien horas más tarde fue quien se presentó ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IV para denunciar los hechos de abuso.



En otro punto de su reconstrucción, la adolescente recordó un episodio en particular que se dio cuando su papá se encontraba mirando un partido de fútbol con el depravado. Y éste aprovechó un descuido del progenitor para meterse a su habitación y consumar un nuevo ataque.

Claves del caso

Audios de whatsapp. El caso salió a la luz a mediados de diciembre pasado cuando una de las profesoras de la chica denunció los abusos tras recibir audios de WhatsApp de su alumna.

Recurso rechazado. Ante la gravedad del hecho, se ordenó la detención del acusado. Estando en la clandestinidad, la Justicia le rechazó al acusado un pedido de exención de prisión.

Detención. Tras estar un mes prófugo, el pasado 12 de enero el sospechoso fue detenido luego de un allanamiento en su alquiler de la calle San Alberto, de Puerto Rico.