CFK: “La pandemia macrista fue más costosa que la de coronavirus”

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández publicó ayer una carta a través de sus redes sociales titulada “Pandemia Macrista vs Pandemia Covid-19”, en la que traza un paralelismo entre la situación sanitaria desatada a raíz de la aparición del Covid y la generada por la toma de deuda por parte del gobierno de Mauricio Macri.



“En Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, señala Fernández en la carta, en la que expresa con un “Ojalá!” la opinión de algunos científicos sobre la posibilidad de que la pandemia del Covidd estaría llegando a su fin.



Asimismo, traza los paralelismos entre los costos económicos de la deuda tomada por el gobierno anterior y los gastos ocasionados por la irrupción del coronavirus, señalando que “en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia de coronavirus”.



La carta de Cristina

“Dicen no pocos científicos, que la pandemia del Covid-19 estaría llegando a su fin. Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos.



Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina.



Te acordás ¿no? Le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911.



Y no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021.



La pandemia macrista

“En el año 2021 Argentina pagó -entre capital e intereses- 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By que el organismo le otorgara a Mauricio Macri en el año 2018. Ese monto representa, nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI… ¡Pero en dólares!”



“En ese mismo año 2021, Argentina pagó 420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia.Allí están incluídas las Vacunas Covid ($124.000 millones), Repro II ($90.000 millones), Asistencia al turismo – Previaje ($31.000 millones) y reducción de contribuciones patronales a empleadores de Rerpro II y Sector Salud ($51.000 millones), además de la Ampliación de Políticas Sociales. Ese monto representa el 0,9% del PBI… ¡Pero en pesos!”



“De esta manera se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia Covid-19. Pandemia macrista: 1,1% del PBI y pandemia Covid-19: 0,9% del PBI”



“Y con un pequeña yapa: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos.”, indicó la vicepresidenta.



La carta de Cristina Kirchner llegó después de que el pasado lunes se postergara sin fecha la reunión que iba a mantener el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los referentes de la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, para informar sobre las negociaciones que lleva el gobierno de Alberto Fernández con el organismo internacional para reestructurar los vencimientos de la deuda externa.



Ayer, JxC le pidió al gobierno un “acuerdo serio y sin improvisaciones” con el FMI con un comunicado. Para la oposición, el tratamiento en el Congreso del acuerdo con el Fondo “debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente”. “Juntos por el Cambio ha dado siempre muestras de colaboración y responsabilidad para el logro de acuerdos financieros internacionales”, se lee en el comunicado.

El dólar blue alcanzó los 211 pesos

En medio de la incertidumbre por las negociaciones con el FMI, el dólar blue volvió a subir. La cotización informal registró ayer un incremento de $2 y cerró la jornada en $208 para la compra y $211 para la venta. De este modo, superó todas las marcas anteriores y alcanzó un nuevo máximo histórico. Con este nuevo avance, la cotización del dólar blue volvió a ampliar la brecha respecto al tipo de cambio oficial, mostrando ahora una diferencia de más de 102% frente al mayorista y de alrededor de 92% en comparación con el promedio minorista. El billete continúa así moviéndose alrededor de estos valores, tal como lo hizo durante las últimas semanas, en las que operó principalmente en un rango de entre $206 y $209, a través de registros moderados al alza y a la baja.