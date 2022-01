Incendio pone en alerta a colonia en el valle del Cuñá Pirú

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:04hs.

Un voraz incendio se originó el lunes por la noche en Colonia La Carril, a la cual se ingresa desde la ruta nacional 14 por un camino vecinal entre los municipios de Dos de Mayo y Aristóbulo del Valle.



Durante la mañana de ayer, el fuego fue creciendo y en este contexto, también lo hicieron los equipos de trabajo para dar una rápida y eficaz intervención. Guardaparques, bomberos voluntarios, colonos y jóvenes del lugar se organizaron para dar intervención.



Además, el Comité de las Altas Cuencas de los Arroyos Cuñá Pirú y Alegre iniciaron el pedido y acopio de agua, hielo y frutas para los voluntarios que intervinieron en el incendio.



Martin Recaman, Subsecretario de Ordenamiento Territorial Ministerio de Ecología, comentó a El Territorio que ayer en horas de la noche, el incendio se encontraba controlado pero aún había peligro, debido a que aún tenía diversos focos y a la extrema sequía registrada en la zona.



En este sentido, comentó que fue fundamental el aporte de los medios aéreos para colaborar con la difícil situación: “Es un bajo de muy difícil acceso, por eso desde temprano estuvo operando el avión que hidrante con la pista en Aristóbulo. Se pudo cargar agua desde ahí, también estuvo operando el helicóptero, que tomó agua desde un lugar de pesca y pague y abordó los focos de incendios”.



Además comentó que una brigada del Plan de Manejo de Fuego salió hacia la zona y que hoy continuarán las tareas, ya que el fuego está controlado pero no extinguido del todo.



Por otro lado, indicó que hubo otro incendio bastante grande en la aldea Puente Quemado, zona de Garuhapé, en San Vicente, San José, y Apóstoles, “pero el que nos tiene más concentrados es el de Cuña Pirú”, dijo.



Desde diferentes sectores de la comunidad manifestaron su preocupación por los riesgos del siniestro, que según sostienen se originó de manera voluntaria. El Grupo Ecologista Cuñá Pirú señaló a través de sus redes sociales: “Lamentable y reprochable la irresponsabilidad de quienes generan fuego en estas condiciones. Valoramos el servicio de bomberos, voluntarios” y lamentaron que “lo que plantamos con amor lo destruyen con un fósforo”.



En este sentido, agregaron: “Estos incendios no comenzaron con botellas ni vidrios por efectos del sol. Tienen nombre y apellido los irresponsables. Basta de encubrimientos. Todos somos parte y dependemos de la selva, cuidémosla como nuestra propia casa. Respeto y solidaridad plena con bomberos, guardaparques y vecinos que se suman a frenar el fuego”.



La ayuda llegó desde diferentes procedencias: en el Parque Provincial Salto Encantado, vecinos y guardaparques recibían los víveres, mientras otro grupo los trasladaban al lugar del incendio para entregárselos a quienes combatían las llamas.



San Ignacio y Jardín América

Ocho incendios se registraron ayer entre San Ignacio y Jardín América con focos en distintas zonas y se perdieron alrededor de 80 hectáreas. Una de las zonas afectadas fue en cercanías del cementerio de Santo Pipó, donde trabajaron durante la tarde bomberos de la Policía del municipio y Bomberos Voluntarios de Gobernador Roca. Allí se quemaron aproximadamente seis hectáreas.



Estos incendios se suman a otros once que hubo el lunes en la misma zona -entre San Ignacio y Jardín América-, aunque todos pudieron ser controlados.

Incendios forestales en Corrientes

Un gran incendio de un bosque implantado en el Paraje La Habana se originó en la localidad correntina de Santa Rosa y se trasladó hasta inmediaciones de la Escuela de Educación Primaria 518. Trabajaron en el lugar los bomberos de la dotación de Santa Rosa, Concepción y vecinos de la zona para intentar frenar al fuego. Nancy Buffet, Presidenta de Bomberos de Santa Rosa de los incendios forestales en la zona, expresó: “Los bomberos están exhaustos, no dan más, estuvieron hasta las 5 de la mañana, pero están muy cansados realmente los muchachos”. “Puede ser porque una persona tiró una colilla de cigarrillos en la banquina y como el pasto está muy seco prendió, o bien que quisieron quemar la basura y se descontroló el fuego”, agregó.

Con la información de corresponsalías Aristóbulo del Valle y Jardìn Amèrica