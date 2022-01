Hasta los teales se secan por el calor y la intensa sequía

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:04hs.

Las plantas de té, que según los productores son de las más resistentes ante el clima, se están muriendo por la extensa sequía y las altas temperaturas de las últimas semanas. El hecho está ocurriendo en varios puntos de la zona Centro y por ahora se limita a varios cuadros entre plantaciones. Pero de seguir sin lluvias, se teme que la mortandad crezca. Por el momento desde el sector tealero estiman una merma de producción de brotes en torno al 50% comparado con una cosecha normal.



“Sí hay cuadros enteros que quedaron secos, donde hay zonas muy pedregosas, hay plantas totalmente secas. Es algo muy raro, porque la planta de té es muy noble y cuesta mucho que seque o muera. Pero hoy como la seca está castigando es terrible”, comentó Jonathan Klimiuk, productor tealero y yerbatero en Campo Grande.



En diálogo con El Territorio, Klimiuk explicó que con su familia y con chacras que arriendan tienen presencia en Dos de Mayo, Campo Grande, Salto Encantado, Aristóbulo del Valle y San Pedro. De todas las zonas señaló a Dos de Mayo y Campo Grande como las más resentidas por el clima seco.



Explicó que además de las plantas que se murieron, en general esperan una cosecha que sería un 50% menor a una zafra normal. “Ya de por sí veníamos con rendimientos de un 35% por debajo de lo normal. Pero ahora las plantas están muy castigadas, se estresan y no brotan. Ahora nos preparamos para hacer la tercera cosecha que debería ser la mejor, pero así como viene el clima se va a recolectar muy poco. Hoy necesitamos urgente que venga algún chaparrón o lluvia. De cosechar ahora, vamos a tener al menos un 50% menos de brotes”, comentó Klimiuk.



Cosecha frenada

El productor tealero y presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) Cristian Klingbeil, apuntó que la brotación del té se detuvo por la escasez de lluvias. “Días atrás estuvimos viendo algunas chacras de productores y las plantas que se cortaron hace un mes, hoy no tienen nada de brotación. Así como estamos, si no llueve, es posible que las plantas no broten más”, comentó. Y acotó “ahora las plantas están como cuando llegan a la última cosecha con los primeros fríos, en esa época ya están agotadas y no brotan más, hoy en pleno verano ya están así”, ejemplificó.



Por otro lado apuntó que “también hay plantas que están muriendo por un hongo que va matando plantas, son manchas que van creciendo, es algo que se padece hace mucho tiempo. Normalmente cuando hay seca no se ve el avance de ese hongo, pero ahora se ve. Y también en algunas partes de mi chacra al menos, vi que hay plantas que se están muriendo por la sequía, que es algo que nos desespera más. Ya la yerba se estaba secando en varias partes, pero que el té se llegue a secar, es más desesperante”, analizó.

Yerbales siguen muriendo en varias zonas

El productor y director por la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Jonás Petterson, comentó que las pérdidas en yerbales en la zona de Andresito se agravaron en los últimos días.



“La verdad que esperábamos que llueva esta semana y no pasó nada, cayeron unas gotas en alguna zona, pero la mayoría sigue peor que antes. Muchas plantas se están muriendo. Hay una gran pérdida de plantines nuevos, caída de hoja y también mortandad en yerbales viejos ”.



Apuntó que otros productores le dijeron que en más zonas entraron en zona crítica.



“Nos comentaron que empezó a agravarse la situación en Virasoro y en Apóstoles está cayendo mucha hoja. Es cada vez más crítica la situación con la falta de lluvias, el calor y además los incendios”, dijo.