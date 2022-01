Evalúan un posible caso de flurona en Posadas

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:05hs.

El Ministerio de Sanidad israelí confirmó el 2 de enero último que habían detectado el primer contagio simultáneo de gripe y coronavirus en su país. Pese a la novedad en ese país asiático, la coinfección entre el virus de la gripe y el del Covid ya se había observado anteriormente durante la pandemia, sólo que ahora lleva un nuevo nombre: flurona, por la combinación de flu (gripe en inglés) y coronavirus.



En este contexto, durante los últimos días, según pudo conocer El Territorio, en Posadas se estaba estudiando uno de estos casos, que ya habría sido confirmado por técnica molecular, aunque aún no hubo ratificación oficial y se aguarda que se informe al respecto en el transcurso de la semana.



Si bien los expertos aseguran que esta coinfección no incrementa el riesgo de las complicaciones, se debe prestar especial atención a las personas que no estén vacunadas contra ninguno de los dos virus, ya que la existencia de ambos en un organismo sí podría dar lugar a ello.



Parte epidemiológico

El Ministerio de Salud de Misiones reportó ayer 1.589 casos positivos de coronavirus, una nueva cifra récord en lo que va del año y de la pandemia en general, desde el 2020. Sin embargo, no se reportaron personas fallecidas.



De esta manera Misiones acumula, a lo largo de la pandemia, 52.165 contagios y 734 fallecidos.



Posadas (510), Oberá (236) y Eldorado (144) son las localidades de la tierra colorada que concentraron la mayoría de los contagios reportados ayer.



Actualmente hay 11.108 casos activos de los cuales 156 están internados. Hasta ahora, se recuperaron 40.323 personas desde que empezó la pandemia.



A nivel nacional, tras el récord de contagios de Covid-19 que se registró a fines de la semana pasada, el Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 120.982 nuevos casos y se llegó a un total de 7.318.305 infectados.



Por otro lado, superaron la enfermedad 6.295.472 de personas y son considerados casos activos 904.413.



Así, desde que se detectó el primer contagio en el país, el 3 de marzo de 2020, las personas que cursan la enfermedad superaron las 900.000 por primera vez. Esto ya está repercutiendo en diferentes rubros económicos, como así también en el personal sanitario.



En tanto, los centros de salud de todo el país reportaron 189 fallecidos a y la cantidad de víctimas desde que arrancó la pandemia es de 118.420.