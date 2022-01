Refuerzan trabajos para retrasar brote de dengue

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:04hs.

Actualmente Misiones se encuentra en el período denominado prebrote de dengue y es cuando las tareas de prevención y eliminación de criaderos o posibles criaderos tienen una importancia vital para evitar que la situación se complique hasta llegar a un nuevo brote.



“El dengue es cíclico, sabemos que cada dos o cada tres años, de acuerdo también al cambio climático, se pueden dar brotes epidémicos, sobre todo en nuestra zona”, sostuvo el subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental, Danielo Silva, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Además, recordó que el último brote de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti en 2019/2020 fue complicado, “no así el brote 2020/2021, cuando el prebrote lo tuvimos allá por septiembre”.



“En la segunda semana epidemiológica tuvimos aproximadamente 40 notificaciones, que el 95% fue descartado por laboratorio, o sea, quedaron tres o cuatro casos positivos, que encima están en estudio porque también tienen incidencia del movimiento del tráfico fronterizo”.



“Tenemos que tener cuidado, ya que tenemos una seca grande, eso hace que tarde la eclosión del huevo, pero por esta seca también tenemos que tener cuidado porque la gente acumula el agua y estamos produciendo criaderos o pseudocriaderos. La preocupación sigue, por eso es un trabajo que venimos haciendo en todos los municipios”, afirmó.



A continuación apuntó que se está trabajando en etapa de prebrote con promoción y prevención.



“Ojalá que esta etapa se estire lo máximo posible y que no tengamos brote, eso es lo ideal. Este año no tendríamos que tener un brote o tener uno muy bajo. Pero hay que estar atentos y esperar lo que se viene en los años siguientes, ya que el cambio climático es muy acentuado, las secas son muy acentuadas”, destacó.



“La sequía mejora muchísimo la situación frente al dengue, eso está demostrado. Al haber seca, la hembra no tiene posibilidad dónde poner los huevos, pero también tenemos que tener cuidado ya que según la historia de Argentina, hubo lugares en las provincias donde no llovía y se juntaba agua, por lo que tuvieron brotes grandes de dengue”, alertó.



Y ejemplificó: “En Misiones las familias se dedican a la agricultura, tienen huertas familiares, pero simplemente hay que tener cuidado y saber manejarse”.



“Tienen las herramientas al alcance de la mano y no tienen más que darse una vuelta por el patio de la casa y prestar atención a posibles criaderos de mosquitos”, completó Silva.