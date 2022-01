Bares y restaurantes en alza por el derrame económico del turismo

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:04hs.

Los números del turismo siguen en ascenso y Misiones vive una de sus mejores temporadas. Las visitas a los atractivos se incrementaron y el destino se posicionó como uno de los más elegidos a nivel regional y nacional.



Ello, por consiguiente, no sólo impacta de lleno al sector netamente turístico, sino que hace pie también en otros rubros, como el comercio y la gastronomía, que se ven beneficiados por el derrame derivado del intenso movimiento.



Sin lugar a dudas, la primera quincena marcó las pautas de la recuperación, alcanzando un 90 por ciento de reservas promedio en las principales ciudades y con tendencia ascendente. “Este intenso movimiento turístico dejó como impacto económico en Misiones más de 1.286 millones de pesos en la primera quincena de enero”, recalcó el ministro de Turismo José María Arrúa.



En ese marco, empresarios gastronómicos indicaron que las expectativas siguen en alza, pese a que este mes está siendo un poco más complicado que diciembre, también por la nueva ola de covid que mantiene a muchas familias aisladas. Sin embargo, las proyecciones para lo que resta de la temporada estival son prometedoras.



Gastronomía misionera

Los restaurantes y bares van teniendo meses de bonanza tras casi dos años de extrema complejidad. Al respecto, el presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, restaurantes y Afines (Amhbra), Gustavo Alvarenga, explicó a El Territorio que “el turismo está muy bien en la provincia, con mucha visita local sobre todo y eso impacta en la gastronomía”.



“El inicio de la temporada nos toca con la tercera ola, vemos que la gente se resguarda un poco pero de todas maneras se van viendo visitas, con todas las medidas de seguridad y eso se ve en los bares y restaurantes”, añadió.



Asimismo, ponderó las nuevas inversiones en la capital provincial “de cara al río y con las playas”, que “ayuda a que Posadas tenga más oferta”. “Es lo que se está viendo, que Posadas está teniendo más oferta de calidad, está ofreciendo buenas alternativas que antes por ahí no se veía tanto y eso es muy bueno”, destacó.



Uno de los bares posadeños que está viendo también el movimiento es Casso bar, cuya propietaria Daiana Bárbaro expresó: “Tuvimos un muy buen movimiento en diciembre, varios días con capacidad completa pese a que tenemos un local grande y estamos fuera del circuito costanera, hubo mucha gente”.



“Enero bajó el movimiento, estamos evaluando el comportamiento y creemos que se da por varios motivos: primero que la gente gastó mucho dinero en diciembre por las fiestas, el aumento de casos de Covid y el pedido de pase sanitario que exigimos y controlamos, además de la gente que se fue a otros lugares”, adujo.



Y añadió: “vamos a ver cómo se presenta febrero y obviamente esperamos que vuelva a aumentar”.



La ciudad de Iguazú es otra de las que mayor movimiento tiene por el turismo. “El balance es positivo, aunque estamos un 40% por debajo de lo que fue enero del 2020. Pero hay movimiento, se plantea una recuperación, sigo sosteniendo que durante el primer semestre de este año estaremos al mismo nivel que antes de la pandemia. Hay movimiento turístico y el comercio fronterizo se está reactivando, sobre todo en los rubros que tradicionalmente busca el brasileño”, explicó Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio local.



Superaron las expectativas

En Eldorado se vislumbró el impacto también del turismo. “Datos oficiales no tenemos todavía específicamente con la gastronomía, pero de las conversaciones informales que tuve con empresarios del rubro surge que un gran número de turistas hizo uso de bares, restaurantes y heladerías”, explicó Candelaria Nolde, directora de turismo municipal,



En esa ciudad, de acuerdo a los datos que maneja el área municipal, hubo un 80% de ocupación de camas. “Tenemos 800 plazas en la ciudad y el nivel de ocupación en ésta primera quincena fue del 80% lo que es un buen porcentaje. Incluso algunos de los lugares ya tienen todo reservado para el mes de febrero y lo que resta de enero”, añadió.



Esta presencia de turistas se notó en los comercios vinculados a la gastronomía, donde los responsables y dueños dieron una versión uniforme sobre lo acontecido.



“Desde la última semana de diciembre y en estos primeros 15 días de enero, se notó la presencia de turistas, uno se da cuenta por la tonada, y se pone a hablar con ellos. No podría decir en qué porcentaje, pero lo que sí puedo asegurar es que hubo muchos turistas. Recién esta semana bajó un poco, pero aún hay muchos”, expresó el responsable del bar Desde el Alma.



Por su parte, Romina Ruggiero, propietaria de una heladería céntrica, coincidió: “La verdad que hubo muchos turistas. Nosotros en la heladería lo notamos por el nivel de kilos comercializados respecto al año pasado, que casi lo duplicamos, y mucha gente que consumió no era de acá. Uno se da cuenta quiénes son de acá y quiénes no, y hubo muchos turistas”.



El Marchador es un restaurante y venta de comida para llevar ubicado en el centro de Eldorado. Su responsable se manifestó en el mismo sentido: “Muchos vinieron en estos días. La afluencia de turistas fue importante, tanto para comer como para comprar comida y llevar. Ya desde la última semana del mes del año anterior se vio el movimiento turístico”.



En tanto, en el camping Municipal Saltos del Tabay en Jardín América en esta temporada turística se recibió mayor visita, por lo que trajo más trabajo y ventas en locales gastronómicos.



Elida Trinidad, dueña de Eli Mark, un restaurante ubicado dentro del complejo turístico jardinense, precisó: “La concurrencia en esta temporada es tontamente superada a lo que fue la anterior porque en ese entonces se trabajó en un 30% y ni bien se iba flexibilizando cada vez más cosas se veía venir un verano con mayor participación de turistas”.



La mujer contó que ahora los fines de semanas son como la temporada alta previo a la pandemia. “Las expectativas fueron superadas, tuvimos que aumentar personal, nos quedó chico la estructura del lugar y tuvimos que pedir disculpas si hubo turistas que tuvieron poco espacio para comer”, aseveró.



Incluso dijo que llegó gente de distintos puntos de la provincia como del país. “Jardín América es una zona turística muy importante gracias al Tabay, por eso debemos apoyar a que esto siga prosperando para seguir recibiendo gente”, recordó.



En Capioví, Mariela Rodríguez, es dueña de Sil imperio, local gastronómico donde recibe comensales de distintas partes del país, vislumbró un similar panorama. “En esta temporada hubo muy buena venta, teniendo en cuenta que venimos con una pandemia a cuestas, excelente se podría decir ya que a muchos nos perjudicó directamente”, sostuvo.



La mujer además detalló que tuvieron una gran importancia las veladas y decoraciones navideñas en la localidad. “Hubo gente que llegó exclusivamente por esto, desde distintos lugares de la provincia y del país, incluso llegaron desde Paraguay, porque la Navidad generó un lindo movimiento”, apuntó.



La comerciante contó a modo de ejemplo que turistas de Formosa se enteraron por las noticias sobre los adornos y decidieron viajar para conocer personalmente.



Por último precisó sobre los trabajadores en su local. “Tenemos grupo de personal para las veladas navideñas, siempre se incorpora, pero es temporal”, detalló.



En Oberá, la situación es similar, con un aumento considerable de turistas de distintas partes de la provincia y el país. El salto Berrondo y el parque de la selva son dos de los atractivos que invitan a hacer escala en la ciudad y eso repercute en los locales gastronómicos. Empresarios ligados al rubro destacaron este movimiento y resaltaron que las expectativas siguen altas para el resto de la temporada.

Con escala obligatoria en Irigoyen

El paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen como siempre es uno los cruces terrestres más elegidos por turistas argentinos y de otros países de la región que eligen pasar sus vacaciones en las playas del sur brasileño. También son muchos los turistas que pasan por el extremo más oriental del país con destino a Cataratas eligiendo las rutas nacionales 14 y 101.



No obstante, Bernardo de Irigoyen -más allá de se na ciudad de paso- se ve beneficiada en varios rubros comerciales, como ser las estaciones de servicios, bares y restaurantes, hoteles, farmacias y supermercados.



Según un relevamiento que realizó este medio con comerciantes y turistas, aquellos que cruzan por el paso irigoyense aprovechan para hacer las compras en territorio argentino debido a las diferencias cambiarias. Entonces el turista elige hacer noche en Irigoyen, además de cargar combustible, consumir en bares y restaurantes de esta ciudad, comprar algunos comestibles y bebidas para el viaje y para el botiquín sanitario.



Por eso, desde la Cámara de Comercio local destacan un importante repunte de la economía irigoyense, reina el optimismo en el ambiente y son grandes las expectativas para lo que resta de esta temporada estival.

Con la información de corresponsalías Eldorado, Jardín América e Irigyen