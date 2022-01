Buscan revincular a chicos con la escuela

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:04hs.

Con la premisa de recuperar a aquellos niños que se quedaron fuera de la escuela, o reforzar el vínculo con quienes tienen trayectorias intermitentes, ayer se puso en marcha la línea Mitaí ReCreativo que es una de las acciones del programa Volvé a la Escuela.



Las actividades se realizaron en la pileta El Ceibo de Candelaria, que recibió a niños de entre 8 y 12 años de barrios de Garupá. Se trata de una acción que se llevará adelante entre Educación y la Legislatura Provincial durante los meses de enero, febrero y marzo.



Para llegar a poner en marcha Mitaí ReCreativo se llevó adelante un relevamiento en todos los barrios de Garupá para conocer la situación educativa de niños y jóvenes después del paso de la etapa más dura de la pandemia.



Esta es una herramienta que se suma a las acciones del Programa “Volvé a la Escuela” que desarrolla el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación para que, iniciado el ciclo lectivo 2022, estudiantes que abandonaron el vínculo escolar puedan reconectarse con las instituciones educativas y así poder continuar con sus proyectos de vida, elevar el índice de egreso y acompañar las trayectorias curriculares y personales de los estudiantes misioneros.



Con esta acción se dio por comenzado el ciclo lectivo junto a la reapertura de los Centros de Apoyo Pedagógicos y Tecnológicos, de los Centros Recreativos y Deportivos, y de los espacios artísticos en merenderos y hogares de menores en conflicto con la ley.



Centros de apoyo

Los centros de apoyo pedagógico y tecnológico para estudiantes con poco o nulo contacto con la escuela ya fueron una experiencia que arrancó en la provincia el verano pasado con el objetivo de revincular a los niños y adolescentes que producto de la pandemia y la virtualidad habían perdido contacto con los establecimientos escolares. Los espacios son gratuitos y se trata de un trabajo conjunto entre Educación y los municipios.



Según un informe presentado por el Ministerio de Educación en diciembre pasado, el ciclo lectivo 2021 terminó con 4.608 estudiantes secundarios con libreta abierta en escuelas públicas o privadas. Se trata de chicos que no pudieron obtener los saberes y aprendizajes básicos por diferentes motivos. La modalidad de la libreta abierta les da la posibilidad de que continúen siendo evaluados con acompañamiento especial para lograr acreditar esos conocimientos.



Pero el dato que más preocupa habla de 3.239 adolescentes que no tuvieron vinculación o no fueron evaluados. Es decir, perdieron completamente contacto con la escuela. Los motivos son diversos y el embarazo adolescentes es una de las patas de esta problemática.