Puerto Rico se prepara para disfrutar el carnaval

Puerto Rico vuelve a latir al ritmo del carnaval. Es que la alegría comparsera regresa a las calles de la ciudad en el verano 2022 con una nueva edición, tras la presentación acotada y distinta del año pasado, por la pandemia de coronavirus.



Ahora, con una grilla cargada de música y brillo comparsero, la fiesta de la alegría se vivirá el último fin de semana de enero.



Será el viernes 28 y sábado 29 próximo, y se llevará a cabo sobre un corsódromo ubicado en la avenida San Martín (entre las calles Estrada y Pasaje Soler). El desfile tendrá también música en vivo y otras sorpresas para quienes asistan.



La primera jornada de fiesta comenzará a las 21 y contará con la participación de grupos no sólo locales sino también de otros municipios del interior de Misiones. Los encargados de abrir la gran noche serán los comparseros de Embrujo. Además, actuarán Los Halcones, también locales; Cunumí Verá, oriundos de Garuhapé; y Batería Agresiva, que arriban a Puerto Rico desde Wanda.



El sábado, la grilla contará nuevamente con la participación de Embrujo y Los Halcones. Además, se suma la Comparsa Ivotý, de San Ignacio. Y para el cierre del carnaval está previsto el show musical de Los Vilas, con toda la onda cervecera.



La edición 2022 de los carnavales locales es organizada por la Asociación Civil Cultura Popular de Puerto Rico, y cuenta además con el apoyo del municipio.



Las entradas serán populares, y los menores de 12 años no pagan. La actividad se llevará a cabo cuidando los protocolos sanitarios vigentes y es necesario acudir con barbijo y el pase sanitario -virtual o carnet de vacunación-.



El año pasado, la Asociación Cultura Popular, que nuclea a todas las comparsas locales, ofreció a la comunidad algunas intervenciones espontáneas que se repitieron durante varios días en diferentes espacios públicos y al aire libre, con no más de una decena de integrantes de las agrupaciones.



Por el lapso de diez minutos, hubo presentaciones sucesivas en la avenida Costanera San Juan Pablo II, en la Plaza 9 de Julio, en la Feria Itinerante Hacer y Vender del barrio Fátima y en el Paseo Mi Solar. Todas las presentaciones se dieron con barbijos y de manera acotada.



En tanto, la última edición a pura fiesta -similar a la planificada para este año-, se realizó en avenida Costanera San Juan Pablo ll en febrero de 2020. Y en el convocante evento asistieron más de 3.000 personas.

