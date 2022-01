Canciones despiertas

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:05hs.

Estampas argentinas es el nuevo álbum de Cecilia Pahl, que estará disponible en plataformas de música desde este viernes 21 y también se lanza en formato material CD.



La artista misionera por adopción presentará este trabajo discográfico el próximo 5 de febrero en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en Buenos Aires.



Integran el disco diez canciones provenientes del repertorio académico argentino releídas en clave de música popular. La acompañan en esta original propuesta los reconocidos guitarristas Ernesto Snajer y Matías Arriazu, a cargo también de los arreglos musicales.



Las obras seleccionadas pertenecen a autores fundamentales de la música clásica argentina de raíz folclórica de la primera mitad del siglo XX como Alberto Ginastera, Carlos López Buchardo, Carlos Guastavino y Gerardo Gilardi, entre otros. Composiciones que reconocen a la academia y al conservatorio como su espacio natural pero que han encontrado inspiración en la música popular de nuestra tierra.



El álbum apuesta por recuperar ese universo, plantea un rescate de canciones “dormidas” u “olvidadas” y un aporte a la memoria cultural de preservación de la identidad.



A horas del lanzamiento de Estampas Argentinas, Cecilia Pahl charló telefónicamente con El Territorio acerca de esta propuesta sonora que asume el desafío de recobrar para este cancionero clásico su espíritu original, “ligado a la tierra, a la música popular”.



El proceso de grabación llevó a los tres artistas por el camino de la investigación y la búsqueda de esta raíz y su reinterpretación en el hallazgo “de una nueva musicalidad y un decir”, señaló Pahl, que se radicó en la Tierra Colorada junto con su familia cuando era una niña y, actualmente vive entre Buenos Aires y Apóstoles. “Soy misionera por adopción, Misiones es mi lugar de pertenencia, en Posadas hice mucha actividad con el canto, con los años me fui a vivir a Nueva York, donde comencé a abordar la música del Litoral, y luego a Buenos Aires, los veranos los paso en Apóstoles”.



Proceso

En cuanto a la selección de las composiciones, precisó que “por mi formación, mis estudios de música clásica, conocí el repertorio de los grandes compositores argentinos de la música clásica de principios y mediados del siglo XX. Son piezas para canto lírico y piano, pero yo quería acercarme a este repertorio desde un lugar de la música popular, hacer unas versiones mucho más ligadas a la tierra, al ánimo con que fueron compuestas, estos maestros en un momento se acercaron al folclore”.



Así se pueden reconocer en las melodías “aires” de triunfo, coplas, vidalas...



Para lograr estos paisajes musicales, Pahl recurrió a las guitarras de dos músicos con gran trayectoria, “en vez del piano se me ocurrió hacer las canciones con dos guitarras clásicas españolas”, expresó.



Una guitarra es la de Ernesto Snajer y la otra es de Matías Arriazu, que toca guitarra de ocho cuerdas, “lo que da una gran amplitud”.



“Con Matías venimos trabajando juntos en música hace once años, haciendo discos y arreglos, y en este proyecto se suma Ernesto, que es un reconocido guitarrista y tiene un programa de música en Canal (á). Y yo desde el canto quería poner el acento en el decir, buscando una profundidad que a mí me conmueva y que espero transmitir”, refirió.



La presentación

La cantante adelantó que para el concierto en el CCK contará con el acompañamiento de los guitarristas y de un músico invitado, “es una sorpresa, es un instrumentista muy reconocido y nos va a acompañar en algunas canciones. Tenemos mucha expectativa con esta presentación, ya canté antes en el CCK es un lugar hermoso y vamos a estar en la Sala Argentina que es especial para esta propuesta”.



Por último, reflexionó acerca de la búsqueda y desafío de este proyecto, “es acercar un repertorio que estaba un poco dormido o dejado de lado, traer a la memoria la obra de estos grandes músicos, y desde una nueva mirada, porque una música siempre está viva mientras se la toque y se la cante. Siempre es posible una nueva versión, una nueva lectura a una partitura, aunque tenga 100 años”.

Discografía

Cecilia Pahl

Cantante del Litoral argentino

Lleva cuatro discos editados: Corochiré (2010), Litorâneo (2015), Camino y Selva (2020) y el reciente Estampas argentinas (2021) grabado junto a Ernesto Snajer en guitarra y arreglos y Matías Arriazu en guitarra de 8 cuerdas y arreglos. Estampas Argentinas fue grabado y mezclado por Snajer en Estudio Camaradaland, de Buenos Aires, en agosto de 2021.



La obra de tapa pertenece al artista plástico misionero Ignacio de Lucca.



El disco incluye un texto titulado ‘Canciones secretas’, escrito por Sergio Pujol, historiador, periodista, docente y ensayista especializado en música popular.



Un fragmento dice así:



“El exquisito canto de Cecilia, certero y despojado de todo manierismo, moderno en el sentido de exploración y riesgo, ilumina estas canciones argentinas que dormían quién sabe en qué rincón perdido de la memoria cultural argentina. Magníficamente arregladas para voz y guitarras por Arriazu y Snajer -más Guillermo Klein en “Canción a la luna lunanca” de Ginastera -, han despertado no para reproducir el mundo en el que fueron creadas sino para vivir plenamente en el siglo XXI, al lado de nuevos repertorios y nuevas voces”.