Sólo dos cartas en Australia

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:01hs.

Diego Schwartzman, 13º en la clasificación, y Sebastián Báez, 95º en el ranking mundial, son los únicos argentinos en carrera tras la primera ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.



El Peque venció al serbio Filip Krajinovic por 6-3, 6-4 y 7-5, tras dos horas y 27 minutos de juego, aunque aparecieron dudas en el tercer set, ya que sintió una molestia en el muslo derecho que puso en duda su continuidad aunque se repuso y selló la victoria.



Schwartzman volverá a jugar hoy ante al local Christopher O’Connell (173º en el ranking ATP), que venció al francés Hugo Gastón por 7-6 (7-4), 6-0, 4-6 y 6-1.



Será clave ver cómo evoluciona de sus molestias para saber en qué nivel se presentará en un cuadro complejo, que comparte también con el ruso Daniil Medvédev, segundo del ranking ATP.



“Físicamente he terminado el partido mejor de lo esperado. Tuve algunos calambres en medio del encuentro, pero pienso que han sido por los nervios y la tensión de un debut de Grand Slam. No es algo que tenga que ver con la preparación del partido ni con la hidratación. No sé la razón por la cual se dio”, comentó el Peque”en la conferencia luego del éxito inicial.



Posteriormente, en las primeras horas de la mañana argentina, Sebastián Báez sorprendió al español Albert Ramos-Vinolas (44to.) al vencerlo por 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2 en tres horas y 26 minutos de juego.



Báez, de mayores condiciones para canchas lentas, debutó así en un Grand Slam y sumó su tercer triunfo en el ATP.



En la próxima ronda jugará contra el griego Stéfanos Tsitsipas (4º), que despachó al sueco Mikael Ymer (82º) en apenas tres sets (6-2, 6-4 y 6-3). Sin dudas será un gran desafío para el joven de 21 años.



Las restantes presentaciones para los argentinos resultaron negativas, al igual que en la jornada del lunes, con las caídas de Marco Trungelitti (198º) y Juan Manuel Cerúndolo (80º).