La pandemia “está lejos de haber terminado”, advirtió ayer la OMS

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:02hs.

La pandemia “está lejos de haber terminado”, aseguró ayer el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien también descartó que la variante Ómicron, que se propaga velozmente en todo el mundo, sea benigna.



“Ómicron está provocando hospitalizaciones y muertes, e incluso los casos de menor gravedad desbordan los centros de salud”, explicó Tedros.



Además, “con el increíble crecimiento” de esta mutación en todo el mundo, “es probable que surjan nuevas variantes, por lo que el seguimiento y la evaluación siguen siendo fundamentales”, alertó.



Tedros también renovó su llamado a la repartición equitativa de vacunas. “A menos que cambiemos el modelo actual, entraremos en una segunda fase de inequidad en en vacunas”, la cual puede ser “aún más destructiva”, expresó.



“Sólo podemos vencer si trabajamos juntos y compartimos las herramientas de salud de manera equitativa. Es realmente así de sencillo”, sentenció.



Emergencia internacional

En este contexto, la OMS anunció ayer que mantiene la emergencia internacional por el Covid-19, declarada desde el 30 de enero de 2020, pese a que la actual ola de contagios globales, con cifras récord, no va acompañada de un aumento de los fallecimientos, ya que muchos nuevos casos son leves.



El Comité de Emergencia de la OMS, reunido durante más de cuatro horas el pasado 14 de enero, aconsejó mantener este nivel de alerta al director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aprobó esta propuesta, indicó un comunicado emitido ayer.



Presidido por el doctor Didier Houssin, el comité, que se reúne aproximadamente cada tres meses para analizar la evolución de la pandemia, estimó que el riesgo global asociado a ésta sigue siendo alto, debido en parte al auge de nuevas variantes, como la Ómicron, ya dominante en el planeta.



Entre las recomendaciones emitidas por el comité en su sexta reunión, destaca su solicitud de que la OMS acelere la investigación sobre la eficacia de las vacunas y la duración de la inmunidad que proporcionan.



También sugiere que las limitaciones a los viajes internacionales se dicten de forma limitada y basada en los datos, después de que el pasado noviembre la alerta por la variante Ómicron afectara nuevamente el tráfico aéreo global y no impidiera la transmisión de esta nueva cepa del coronavirus.



Ante el desigual reparto de vacunas que persiste a nivel global y las dudas sobre la eficacia de éstas a la hora de frenar la transmisión, el comité insiste en que los gobiernos no deben exigir prueba de vacunación a los viajeros internacionales.



Los expertos de la OMS consideran que, pese a que las vacunas perdieron eficacia a la hora de evitar el contagio y transmisión del coronavirus, siguen siendo eficientes a la hora de evitar formas graves de la enfermedad, incluyendo casos mortales.

Datos para aprobar la Sputnik V

Rusia ya presentó la mayoría de los datos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para lograr la aprobación de emergencia de su vacuna Sputnik V contra el coronavirus, confirmó ayer la agencia sanitaria de la ONU. “La mayoría de los datos fue recibida a finales de diciembre de 2021”, dijo un representante de la OMS citado por la agencia de noticias Sputnik.Asimismo, indicó que se espera que los datos finales sean entregados para finales de enero.



La Sputnik V fue registrada en Rusia en agosto de 2020 y es uno de los pocos fármacos del mundo con una eficacia superior al 90% contra el Covid-19.Pese a esto, la OMS aún no la incluyó en la lista de fármacos aprobados para su uso “de emergencia”. Hasta la fecha, la lista de vacunas autorizadas incluye la Covaxin del laboratorio indio Bharat Biontech, Covovax producida por el Serum Institute of India; Pfizer/BioNTech; Moderna; AstraZeneca (la OMS aprobó también su versión fabricada en India bajo el nombre Covishield), Johnson&Johnson, Sinopharm y Sinovac.