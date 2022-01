Agenda cotidiana

miércoles 19 de enero de 2022 | 6:00hs.

Música



Electrónica. El DJ inglés Nick Warren se presentará en Umma, avenida Maipú 2260, este sábado con un music set de cinco horas. Abrirán la pista Nicolás Ruiz & Ernesto Tosh, desde las 22. De esta manera se iniciará un ciclo de música electrónica cuya segunda fecha tendrá lugar el 11 de febrero con el productor discográfico israelí ‘Guy J’ como invitado estelar. Más información en Instagram @umma_posadas



Toquinho. Toquinho celebra 50 Años con la música. El emblemático cantautor brasileño vendrá a Posadas el 24 de marzo de 2022, con un repertorio único de toda su carrera -50 años con la música-en el escenario del auditórium del Instituto Montoya, a partir de las 20.30. Artista invitada Camila Faustino. Entradas en boletería del Montoya.





Eventos



Oberá. Hoy en el Salón Comunitario del barrio Bella Vista de Oberá se presentarán el grupo de teatro Expresiones, músicos en vivo y artistas invitados. Evento gratuito y con protocolo.



Bon Odori. La sexta edición del festival de cultura japonesa ‘Bon Odori’ se desarrollará el sábado 22 a partir de las 19 en la sede de la Asociación Japonesa de Garuhapé, ubicada sobre Ruta 12 km 1495, Colonia Luján, a 14 kilómetros del centro de Garuhapé.El evento tendrá shows artísticos y gastronomía. Se presentarán los grupos de taiko ‘Mukaito Taiko’ desde Buenos Aires, ‘Ryuujin Daiko’ de Jardín América y ‘Seiryuu Daiko’ de Posadas, entre otros artistas. Las entradas anticipadas cuestan $200 y en el evento $300, el estacionamiento para auto tiene un costo de $100. Menores de 12 años, discapacitados y jubilados con presentación de carnet no abonan entrada. No se suspende por lluvia, recomiendan llevar silletas para mayor comodidad. Evento con protocolo sanitario.



Casting. Se busca voces de actores y actrices para interpretar niños y niñas de 5 a 11 años de edad en la serie de animación infanto juvenil Cuentos de terror para Franco. Como requisito, deben tener experiencia actoral o doblaje de voz; Residir en Misiones (con disponibilidad de traslado a Posadas.)Los interesados deberán enviar CV + reel con trabajos previos o una muestra de voz al mail: [email protected]; asunto del mail: Casting de voz.



Animador. El estudio experimental audiovisual “2527” está en busca de [email protected] 2D radicados en Argentina, con conocimientos de Harmony Toon Boom; para la serie Cuentos de terror para Franco.Los interesados deberán enviar CV en PDF + un link en donde se pueda ver trabajos previos. Mail: [email protected]; asunto: Animador; hasta el 1 de febrero.



Payaso. Del 2 al 6 de febrero se desarrollará ‘¡Campamento Payaso! Ríe Paraná’ en el Monte Kurumi de Colonia Alberdi. Se trata de un ciclo de capacitación y creación colectiva para artistas del circo y del teatro, con renombrados talleristas. Entre las actividades se consignan el espacio de taller con “Iniciación al clown” dictado por el artista Victor Hugo Vildoza, ‘Expresividad, creación y manipulación de objetos’ a cargo de Emerson Noise de San Pablo, Brasil y, ‘Teoría de la Comicidad’ coordinado por Lucas Bracamonte de Córdoba. También habrá espacios para foros, intervenciones artísticas y más. Para inscripciones escribir al número de Whatsapp 3765-051534.



Musical. El sábado 5 de febrero se estrena Alicia y el enigma del Tiempo, una produccion netamente misionera de Había una Vez, en formato de musical, para toda la familia. Además habrá funciones dobles el 6 y el 13 de febrero y el 12 con interpretación de señas. Siempre en Sala Mandové, donde ya se pueden adquierir las entradas. Más info en @_aliciaelmusical



Posadas Verano. Distintas disciplinas deportivas y artísticas se ofrecen de manera gratuita en la capital misionera. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 en el Polideportivo de Itaembé Guazú, Taekwondo para niños, por ejemplo y de lunes a viernes, de 8.30 a 10.30, natación en El Brete.BMX, acquagym, canotaje, yoga, boxeo, voley y muchas otras.Consultar en posadas.gob.ar/verano.





Muestras



Yaparí. En el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí, calle Sarmiento 1885, se exponen: en planta baja, ‘Saturación discursiva disruptiva’ de Patricio Diblasi, y en el primer piso ‘Cabeza sin cuerpo’, una muestra con las obras de Luis Miguel Ortega Bárbaro. En enero el museo abrirá sus puertas para visita de 17 a 21.





Carnaval



Puerto Rico. El viernes 28 y sábado 29 desde las 21 se realizará la edición 2022 de los carnavales de Puerto Rico. Será sobre la avenida San Martín, entre Estrada y Pasaje Soler. El 28 desfilarán los locales Embrujo y Los Halcones y el sábado la comparsa Ivotí de San Ignacio. Para el cierre está previsto el show musical de Los Vilas. Entradas serán a precio popular a partir de los 12 años.



San Ignacio. Los carnavales de San Ignacio se realizarán el 26 y 27 de febrero y serán no competitivos. La primera jornada será en la Playa del Sol con encuentro de scolas y música en vivo, y el domingo 27, en el predio detrás de la terminal de ómnibus con los números de las comparsas y artistas invitados. La entrada es libre y gratuita, con protocolo sanitario. Habrá patio de comidas y otros servicios.