Robaron elementos de trabajo en un aserradero en Leoni

martes 18 de enero de 2022 | 19:00hs.

Un hurto se registró en un aserradero en el municipio de Puerto Leoni, lo cual, el propietario de dicho lugar, contó en diálogo con este matutino el sacrificio que hizo para conseguir las maquinarias y el valor que tenían.

Juan Malander, dueño del aserradero, quién se dedica en el oficio hace siete años, sufrió el robo de tres reductores y tres motores trifásicos nuevos que todavía no había utilizado. “Era toda una línea nueva que estaba instalando en mi lugar de trabajo”. Además, el hombre contó que, a su vecino, quién también se dedica al mismo rubro le robaron cosas similares. “Él sufrió el hurto de amoladora, cables y motores”.

Los hechos sucedieron durante la madrugada y si bien hay indicios de quién pudo ser el autor del hecho, todavía no hay algo certero. “No tenemos cámaras de seguridad porque en esa zona no llega la señal de internet, se viene solicitando que se coloque una antena, pero todavía no hay cámaras al no tener internet”.

A su vez Malander precisó que son maquinarias de altos costos y que hubo mucho esfuerzo para conseguirlos. “Son herramientas de trabajo, uno se esfuerza para mejorar y el valor de todo lo que me robaron supera el medio millón de pesos”.

La denuncia se realizó en la comisaría de la localidad, en tanto que se inició con la investigación del hecho con colaboración personal División Investigación de la Unidad Regional IX.