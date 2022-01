El gobierno denunció ‘lobby’ contra el acuerdo con el FMI

martes 18 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ministro del Interior de la nación, Eduardo “Wado” De Pedro, hizo referencia al acuerdo con el FMI en el que avanza el gobierno nacional y apuntó contra un sector de la oposición que está haciendo lobby en contra de un acuerdo con el FMI y les pidió “racionalidad”. Además, lamentó la cantidad de obras que se podrían haber concretado con “los 100 mil millones de dólares que les pidieron a los fondos privados y los 45 millones que se les pidió al FMI”.



El ministro sostuvo que no va a interferir en las negociaciones que está realizando el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que está focalizado “en hablar en la necesidad de los argentinos de decirles ‘nunca más’ a los ciclos de toma de deuda irresponsable para permitir fuga de capitales, o como se le llama, timba financiera”.



“Como ministro político del gobierno voy a trabajar fuertemente para generar el ‘nunca más’ para los ciclos de deuda para fuga”, enfatizó en una entrevista con La Capital de Mar del Plata.



En este sentido, Wado lamentó la cantidad de obras “que podríamos haber hecho con los 100 mil millones de dólares que les pidieron a los fondos privados y los 45 millones que se les pidió al FMI”.



“Es incalculable pensar en 145 mil millones, de los cuales 84 mil fueron para fuga de un sector financiero. Hay que decirle ‘nunca más’ a eso. Los dineros que se toman tienen que ser para obras y para aumentar la capacidad productiva de los argentinos”, agregó.



En esta línea, apuntó contra un sector de la oposición que no colabora en un acuerdo el FMI e hizo un llamado: “Quiero apelar a ese sector de la oposición más racional que tiene un discurso constructivo, a que no se deje llevar por el otro sector que fomenta el boicot permanente, que pone palos en la rueda, en cada una de las políticas, en la sanitaria, en la económica, en la negociación con los fondos de inversión y hoy está poniendo palos en la rueda al hacer lobby en contra de un acuerdo con el FMI”.



“Pido cordura, pido racionalidad y pido autocrítica porque fueron los que endeudaron a varios gobiernos y a varias generaciones de argentinos. Tienen que ser parte de la solución y no seguir generando problemas”, agregó.



Reactivación económica

Por otra parte, De Pedro hizo referencia a cómo ve los próximos dos años de gobierno, respecto a la reactivación económica y la inflación. “Cuando Cristina se fue en 2015, teníamos una inflación de 17,% según el Indec y según consultoras privadas del 24%. Mauricio Macri tuvo un ciclo de tres años de alrededor de 50% de inflación. Y eso más la pandemia, está costando bajarla. Vamos a seguir firmes con políticas de control de precios, de precios cuidados, con acuerdos con los sectores productivos”, remarcó.



“Tenemos que seguir cuidando el bolsillo de los argentinos. Veo dos años de recuperación económica muy fuerte, de generación de empleo, de un plan de obra pública entre nación y provincia articulados de manera inteligente para fomentar y generar actividad económica, de mantener los cuidados para que la pandemia no se vuelva a convertir en un problema central”, destacó.



Finalmente agregó: “Veo dos años de recuperación también emocional, personal de la autoestima y de la psiquis de cada uno de los argentinos. Porque pasamos dos años muy difíciles, las familias sufrieron mucho. Son dos años de reconstrucción del país.

Un pago al Club de París en la mira

En el horizonte cercano aparece un vencimiento extremadamente elevado por los compromisos de Argentina con el Club de París.



Los equipos técnicos del Frente de Todos siempre plantearon la discusión por el endeudamiento externo de la siguiente forma: primero cerrar un acuerdo con bonistas privados, luego con el Fondo y por último con el Club de París. Sin embargo, el tiempo apremia, y mucho.



En lo inmediato, para enero, aparecieron pagos de intereses a los tenedores reestructurados por 693 millones de dólares (9 de enero) y habrá pagos de capital al FMI por 715 millones de dólares (a pagarse el 28 de enero). Luego, durante el mes de febrero siguen pagos a organismos internacionales y al FMI por 380 millones de dólares.



Finalmente, en el mes de marzo aparecen pagos por casi 2.900 millones de dólares con el FMI, fecha límite de negociación para evitar semejante erogación. Pero también vencen 2.100 millones de dólares con el Club de París. A partir de allí, los vencimientos con el FMI se aceleran, alcanzando un total anual para 2022 de 18.900 millones de dólares.