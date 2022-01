Expresión de movimiento vital

martes 18 de enero de 2022 | 6:06hs.

Expresión salvaje y a la vez sensible, humana, el arte logra comunicar emociones internas y a la vez, abrir el diálogo con las sensaciones que produce en un otro. Interpelar al transeúnte es uno de los moods actuales del muralismo, por ejemplo, que va más allá de embellecer las paredes de un lugar.



Es liberador sin dudas, y vale la pena recordarlo. Así lo entiende Alejandra Guglielmi, que si bien respeta las reglas estéticas de las artes plásticas, siente una energía por demás purificadora cuando pone pinceles en mano.



Además, al frente de un taller desde 2011 al que asisten en su mayoría mujeres, también reconoce que el espacio confluye como un ambiente catártico de la mano del aprendizaje de herramientas decorativas.



Alejandra estudió diseño gráfico en La Plata ni bien terminó el secundario en Posadas, cuando volvió a la Tierra Colorada dedicó muchos años a un trabajo administrativo que no era precisamente la panacea. Hoy, con sus hijos ya en carrera universitaria y el apoyo incondicional de su compañero, dedica el ciento por ciento de su tiempo al arte.



‘‘Me ayudó a resurgir, me había pasado algo horrible y tuve la suerte de poner un taller de arte libre y me di cuenta que la gente necesitaba mucho eso, empezaron a lloverme alumnas de todos lados’’, contó sobre el puntapié.



Siempre ligada a la pintura, el reciclado de muebles, algún despunte del ‘vicio’ artístico, incluso se formó en diseño de interiores. ‘‘Hice tantas cosas, pero bueno, todo hace lo que soy hoy’’, entendió Ale que actualmente se especializa en arte abstracto en un conservatorio. El resto de su tiempo activo lo divide entre las clases en su espacio Aguamarina Deco, los trabajos particulares en casas, como el que está realizando en el momento de esta nota o ilustraciones alusivas en vidrieras de locales comerciales.



‘‘Recontra valoro y agradezco la gente que elige pintar una vidriera a mano, en vez de plotearla’’, postuló. ‘‘Me encanta que la gente elija el arte, elija tener pintado algo a mano, sea por quien sea, pero alguien que se dedicó, que lo pensó, que puso su impronta. Ojalá todos quieran hacerlo’’ agregó.



En esa línea confesó que cuando le dan plena libertad creativa ‘‘hace que saque mi mejor versión y es como que le abran la puerta a un perro enjaulado’’. ‘‘El vidrio es mi lienzo, voy flotando. Creo tiene mucho más valor algo que va surgiendo, que algo que vas copiando’’, manifestó sobre la importancia de mantener lo espontáneo.



De igual manera, una de las cosas que más disfruta de su oficio es la versatilidad, siempre hay materiales nuevos, nuevas tendencias e incluso con alumnas que la siguen hace años, la actualización es una necesidad.



‘‘No me gusta encasillarme quizás en un momento estuve muy encasillada con el arte naif y shabby pero me quiero ir renovando. Además, el mundo, la vida es movimiento, entonces creo que tenemos que seguir reinventándonos’’, remarcó.



Colores vibrantes y a la vez pasibles van configurando el dormitorio pronto a habitar por dos pequeñas niñas en Villa Sarita. Y aunque la estética fue consensuada entre madre y artista y de fondo esté la inspiración de los Rolling Stones, seguramente despertará impensadas y diversas aspiraciones en cada juego, siesta, berrinche y vivencia personal que atestigue desde su aparente silencio.

Alejandra busca evolucionar constantemente en su obra. Foto: Federico Gross

