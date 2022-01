Lewandowski, the best

martes 18 de enero de 2022 | 6:01hs.

Lionel Messi no pudo quedarse con el premio The Best de la FIFA ya que fue superado por el goleador polaco Robert Lewandowski, quien milita en el Bayern Munich.



Lewandowski se sacó así la espina del Balón de Oro, el otro gran galardón individual en el fútbol, ganado a finales de noviembre por Leo Messi.



La ceremonia de los premios The Best fue de manera virtual y en las redes sociales se ha viralizado un video en donde se ve la reacción curiosa de Messi tras conocer que no se llevó el premio.



Luego que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, nombró a Lewandowski como el mejor jugador del 2021 de forma muy amena “La Pulga” se mostró sonriente.



Algunos han señalado que Messi actuó de forma muy elegante y otros indican que el argentino ya sabía que no iba a poder superar al atacante polaco.



En la temporada 2020-2021, ‘Lewy’ hizo historia en la Bundesliga al firmar 41 tantos en ese curso (con 29 partidos disputados). Un gol más que el anterior récord en una misma campaña de la liga alemana, que ostentó Gerd Müller durante medio siglo.



En Europa, a Lewandowski (33 años) no le fue tan bien y su Bayern fue eliminado en cuartos de final, cuando él estaba lesionado. Con Polonia fue eliminado en la fase de grupos de la Eurocopa, pese a que firmó tres tantos en tres partidos.



El jurado de estos premios de la Fifa, compuesto por seleccionadores, capitanes, periodistas, pero también por hinchas de todo el mundo debe decidir sobre las actuaciones realizadas por los jugadores entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de agosto de 2021 incluido, según el reglamento.



Lewandowski integró el equipo ideal que incluyó a Messi. Los elegidos fueron: Gianluigi Donnarumma; David Alaba, Rúben Dias y Leonardo Bonucci; Jorginho, N’Golo Kanté y Kevin De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Lewandowski y Messi.



Putellas, la mejor jugadora

La española Alexia Putellas ganó el premio a mejor jugadora tal como lo había hecho con el Balón de Oro. La jugadora del Barcelona de España sacó más votos sobre su compañera Jennifer Hermoso y la australiana Sam Kerr, quien milita en Chelsea.



“Estoy muy feliz y tengo que estar muy agradecida a mis compañeras. En España hay talento pero faltaba tiempo y un proyecto. El Barça está haciendo un trabajo increíble”, indicó Putellas.



Chelsea, último ganador de la Liga de Campeones, fue el equipo que más premios “The Best” acaparó en la noche. Primero a través del alemán Thomas Tuchel, elegido el mejor entrenador sobre el español Josep Guardiola y el italiano Roberto Mancini, y segundo con Emma Hayes, quien se adjudicó el premio a mejor DT.