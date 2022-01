Argentina, afuera de la lista de países que entran a Europa sin restricciones

martes 18 de enero de 2022 | 6:02hs.

El Consejo de la Unión Europea, en medio de un empeoramiento de la situación del coronavirus, recomendó ayer reintroducir restricciones de viaje con Argentina, Australia y Canadá, según se informó el organismo en un comunicado.



Por otro lado, el bloque anunció que levantará gradualmente las restricciones de viaje para varios países, incluidos cuatro latinoamericanos: Chile, Colombia, Perú y Uruguay.



“El Consejo de la UE, tras revisar las recomendaciones para el levantamiento de las restricciones de viaje por la situación con el coronavirus, actualizó la lista de terceros países con los que se recomienda eliminar las restricciones de viaje. En particular, Argentina, Australia y Canadá quedaron excluidos de esta lista”, dice el documento.



Ahora sólo 14 países están en la nómina de permitidos: Bahréin, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China (sujeto a reciprocidad).



El Consejo actualiza cada dos semanas la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje.



“Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran en el Anexo I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas”, agrega el comunicado publicado en la página oficial del Consejo de la UE.



En Argentina, a fines de diciembre comenzó un brote de contagios que el viernes pasado tuvo su jornada récord en cantidad de nuevos positivos desde el inicio de la pandemia, con 139.853 casos.



Asimismo, después de contener con éxito el virus al principio de la pandemia, Australia informó de casi 1,3 millones de casos en las últimas dos semanas, abrumando hospitales y sitios de testeo.



Ayer, en tanto, se informaron casi 74.000 casos, el recuento más bajo del país en una semana. Pero los números diarios nacionales en Australia tocaron un récord de 150 mil el jueves pasado..



Canadá también experimenta una aceleración espectacular de la epidemia, y las autoridades esperan cifras de contagios sin precedentes, con 170 mil casos por día en las próximas semanas.



La actual ola de la pandemia empezó a finales de 2021 con la llegada de la variante Ómicron, considerablemente más contagiosa que las anteriores.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europa el aumento de su circulación podría favorecer la aparición de nuevas variantes más peligrosas.



Aunque la gravedad de Ómicron parece limitada, está provocando un aumento de las bajas por enfermedad y trastornos en varios sectores, entre ellos el de la sanidad.



Vacunación obligatoria en Austria

Por otra parte, Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus, bajo pena de elevadas multas, dijo el canciller austríaco.



“Como estaba previsto, vamos a hacer que la vacunación sea obligatoria a principios de febrero” para los adultos, indicó el conservador Karl Nehammer.



Tras revisar los planes ​para poner en vigencia la obligatoriedad de la vacuna, el gobierno austríaco aclaró que se aplicará a todos los residentes que hayan cumplido 18 años -salvo que estén exentos por motivos de salud- y no para los mayores de 14 años, como se pretendía originalmente.



Durante toda la semana pasada la cuestión suscitó encendidos debates tanto en el Parlamento como entre la población.



Los aspectos clave del plan permanecen en la versión definitiva del proyecto, que el gobierno pretende que el Parlamento convierta en ley el próximo jueves.



La administración de Nehammer dispone de una amplia mayoría en el Parlamento para aprobar la iniciativa: junto a los conservadores y los ecologistas también la apoyan los partidos socialdemócrata y liberal.