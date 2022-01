Erik Lamela ganó el premio Puskas de la FIFA como Mejor gol del año

Erik Lamela ganó el premio Puskás en The Best. La FIFA le otorgó la distinción al argentino, que marcó el mejor gol de la temporada.

El actual jugador del Sevilla se llevó la condecoración por el tanto que convirtió en el Tottenham frente al Arsenal. Superó a los finalistas Mehdi Taremi (Porto) y Patrik Schick (República Checa).

El mediocampista surgido de River fue galardonado gracias al tanto que marcó el 14 de marzo de 2021, cuando todavía se desempeñaba en el conjunto inglés, tras definir con una exquisita rabona, que incluyó un caño.

Rabona Number 2



In the Premier league there has been:

29,916 goals

4212 from outside the box

6193 headers

1002 own goals

1 Rabona



PL Goal of the year. Tottenham Hotspur Goal of the year. What a goal.



Can you imagine an away end with this goal