Se fortalece la ola de calor y se esperan máximas encima de los 40°

lunes 17 de enero de 2022 | 6:06hs.

La ola de calor sigue impactando en toda la provincia. Ayer la temperatura llegó en Posadas a los 39,6° con 43,7° de sensación térmica a las 16 y no cedió en horas de la noche. Para hoy la temperatura podría alcanzar los 41° y la térmica ser superior a ese número.



“La ola de calor seguirá igual esta semana. Con la probabilidad de chaparrones por la tarde, pero seguirá”, explicó a El Territorio Favio Cabello, director de la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales de Posadas (Opad).



Es decir, a diferencia de lo que sucederá en el Centro del país, donde habrá alivio y precipitaciones, no se aguarda que refresque por el momento en la provincia.



Para hoy se espera que el día comience ya con elevadas marcas y cálido, según anticipó la Dirección de Alerta Temprana de Misiones y rápidamente esas temperaturas pasarán a ser calurosas.



Durante estos días las zonas más calurosas serán los municipios del Sur y Centro provincial, siempre con marcas máximas rondando los 40° o más.



“Hoy en la zona Norte y Centro de Misiones estará algo nublado, mientras que la zona Sur estará parcialmente nublado por la tarde y las temperaturas volverán a estar muy calurosas, Posadas volverá a tener las temperaturas más altas de la provincia”, dijeron desde Alerta Temprana. No se esperan precipitaciones y habrá viento Norte que rondará entre los 4 y los 25 km/h con probabilidad de ráfagas de entre 40 y 65km/h.



Con ese panorama sumado al viento desde el Norte, el riesgo de que se desaten focos de incendio sigue siendo una de las principales alarmas. Ayer todos los departamentos de Misiones estaban en riesgo extremo y las autoridades de Ecología insisten en no iniciar fuego después de realizar un rozado o para quemar basura. Ante la visualización de llamas, piden que la población llame inmediatamente al 911 o a los bomberos.



El drama del agua

Los municipios que toman agua de arroyos o pozos perforados son los que más están siendo afectados por la sequía y la falta de precipitaciones. Uno de ellos es Jardín América, que capta el líquido del arroyo Tabay. El otro es El Alcázar, que hace lo propio desde nueve pozos que se están secando o tienen poco caudal.



En ese marco, ayer la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América resolvió que el Consejo de Administración permanecerá en sesión permanente ante la falta de precipitaciones en la cuenca del Tabay. Además se informó que el caudal del arroyo en la estación de captación no alcanza a cubrir la demanda de la planta de tratamiento de agua.



Por tal motivo, dicho Consejo pidió al Ejecutivo municipal poner en vigencia las acciones previstas en la Ordenanza 2679/2021. Entre ellas se destacan la difusión por todos los medios de las prohibiciones como el lavado de veredas, vehículos, carga de piscinas, riego y todo lo no esencial para el consumo humano. Prevén sanciones a los infractores.



Además, la cooperativa determinó la suspensión de conexiones nuevas y de ser necesario, cortar el suministro por sectores y horarios, para que todos los barrios tengan agua por lo menos día por medio.



En igual panorama se encuentra Puerto Leoni que el mes pasado había declarado en una sesión del Concejo Deliberante la emergencia hídrica y lo resolvió hasta el próximo mes de marzo, priorizando el uso del agua con fines de consumo humano.



Por su lado, en El Alcázar hace varias semanas se declaró la emergencia hídrica por la falta de agua en los pozos perforados.



Ante esta situación los bomberos voluntarios de la localidad estaban asistiendo a los vecinos con agua no potabilizada para riegos y limpieza, pero ahora anunciaron que no seguirán con la tarea por desperfectos en los móviles.



“Estábamos haciendo servicios de agua para personas que necesitaban, pero tenemos unos móviles con desperfectos. Al camión lo sacamos de servicio antes de que se empeore la situación y el municipio nos prestó un camión y lo adecuamos para tener para cualquier emergencia. Estábamos haciendo esta tarea porque se calmaron los focos de incendios con las lluvias recientes”, explicó Gerardo Marek, presidente de la Asociación de Bomberos de El Alcázar.



“Al camión que adecuamos lo dejamos para emergencias y la camioneta que está en reparación va a demorar unos días. Así que se decidió dejar de llevar agua y estar preparados para cualquier emergencia de incendio”, finalizó.

Consejos para evitar golpes de calor

Líquidos. Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.



Sol. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17 horas).



Evitar. Se debe limitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas y las comidas muy abundantes.



Consultar. Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º, sudoración excesiva, sensación de calor, piel seca, agotamiento, mareos, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, se deberá trasladar a la persona a un lugar fresco, refrescarla y consultar al médico.

Incendios en varios municipios

Bomberos trabajaron ayer en varios municipios para combatir las llamas.

Un foco ígneo en un tacuaral cerca de la casa de Horacio Quiroga puso en alerta a los bomberos voluntarios de San Ignacio. Al cierre de esta edición el cuerpo de esa dependencia junto a la Policía local tenían controladas las llamas. Aunque seguían las labores de rigor para evitar más complicaciones. En tanto, en Gobernador Roca, bomberos voluntarios locales, de Jardín América y de la Policía trabajaron en el lote 26, barrio Gendarmería, y en un predio privado en Monte Attas. Asimismo, empresas dispusieron de camiones con agua y tractores tipo rastras que hacen de cortafuegos para contener las llamas. Además, bomberos voluntarios de Roca, junto con sus pares de la Policía, desplegaron labores en un incendio sobre ruta provincial 6, en Corpus. Allí se consumió media hectárea y una casa abandonada hasta que el foco quedó controlado cerca de las 17. En Virasoro, en Paraje Gallandat, hubo llamas sobre plantaciones de pinos con varias hectáreas consumidas.