Manejo perfecto

lunes 17 de enero de 2022 | 6:06hs.

Guaraní tenía una pequeña ventaja, pero ventaja al fin, que tenía que rubricar para continuar en su camino al ascenso al torneo Federal A. La Franja fue inteligente, dominó el partido ante Victoria de Curuzú Cuatiá y abrochó la clasificación a las semis de la región Litoral Norte del torneo Regional.



Con la pelota contra el piso y jugando con la desesperación del rival, el conjunto de la Tierra Colorada venció 2-0 a los correntinos, que llegaron con la necesidad de ganar, pero estuvieron lejos de hacer méritos para quedarse con el triunfo en Villa Sarita.



Y si a Victoria le costó encontrar el empate en su casa, ayer la tarea se le hizo aún más complicada cuando Guaraní encontró la pelota. La Franja esperó, se acomodó y, en la primera jugada en equipo, sacó rédito.



La pelota se fue al córner, Barinaga mandó un centro muy cerrado y Valbuena, en contra, descolocó a su arquero para el 1-0 del dueño de casa.



Los instantes posteriores al gol, Victoria intentó empatar rápidamente, pero al igual que en el encuentro de ida careció de ideas y solamente apostó al error de Guaraní. Del otro lado, la Franja se tranquilizó, puso la pelota contra el piso y, poco a poco, empezó a alejarse del área de Eduardo Flores.



Lechner y Morales jugaron cerca de la mitad de la cancha. Tarrito Pérez fue el elegido para subir por derecha y juntarse con Manuel Roa, mientras que Motta se corrió a la izquierda de Ardetti y desde ese lugar buscó meter pases precisos a espaldas de los laterales rivales.

Pablo Motta fue el generador de juego en la Franja, pero también uno de los que más metió en el mediocampo. Foto: Dennis Prieto

Cuando el Gato estuvo fino, la Franja llegó con peligro. Barinaga, en su regreso tras la lesión, sacó a relucir su jerarquía ante los centrales de los correntinos.



Valsangiacomo quedó un poco opacado porque la pelota estuvo más por las bandas y no llegó ningún centro al área. Pero el ‘9’ tuvo una y la mandó a guardar. Juan Manuel Rodríguez la recuperó, encaró y se la dio al delantero, que solo y frente a De los Reyes definió para el 2-0.



Con el 3-0 en el global, el dueño de casa ajustó detalles. Lechner y Morales no se complicaron en el fondo, Ardetti y Motta estuvieron precisos en el primer pase y la Franja no se apresuró. Buscó el momento justo para avanzar y, cuando no pudo, movió la pelota de lado a lado.



El inicio del complemento fue un monólogo de Guaraní. La Franja llevó la pelota de lado a lado, recuperó rápido y se dedicó a consumir minutos ante un Victoria necesitado, que nada hizo para descontar y que, apenas, intentó a través de las pelotas paradas.



Carlos Marczuk movió el banco, preservó algunos jugadores, pensando en lo que será el primer partido de la semana que viene. Es que en el camino de Guaraní ahora se cruzará Alianza San Jorge de Corrientes y por eso el DT prefirió darle descanso a Lechner y Roa, dos pilares del once titular.



Victoria sintió la intensidad de un Guaraní que lo hizo correr y que, durante el complemento, monopolizó la pelota y descansó con la redonda en campo rival.

La postal del final fue la del festejo de todo el plantel de cara a la hinchada, que le pidió por el ascenso. Foto: Dennis Prieto

La Franja pasó una nueva fase del torneo Regional y está a cinco partidos del ascenso.



El fin de semana que viene será local ante Alianza San Jorge y tendrá que sacar un buen resultado, ya que definirá la serie afuera en su camino hacia la vuelta al Federal A.

“Lo jugamos con personalidad y eso trajo sus frutos”

“Era un partido de 180 minutos. Salimos a jugar como si estuviese 0-0 y creo que ahí estuvo la clave. No pensamos en el resultado de allá. Lo jugamos con personalidad y eso trajo sus frutos”, analizó Ignacio Valsangiacomo tras el triunfo de Guaraní ante Victoria (CC) por el torneo Regional.



“Teníamos que estar sólidos y que alguna nos iba a quedar. Por suerte se destrabó con el córner de Cristian (Barinaga) y eso nos dio tranquilidad para manejar la pelota”, agregó el delantero, que marcó ayer su séptimo gol en 10 encuentros en el torneo.



En cuanto a la poca reacción del rival antes del primer gol y luego de estar abajo por 2-0, el correntino reconoció que “no nos sorprendieron”. “Es su forma de jugar. Ellos esperan y tienen buenas transiciones hacia adelante, que era algo que teníamos que contrarrestar y por suerte lo hicimos”, destacó.



En el encuentro de ida, Valsangiacomo entró poco en contacto con la pelota, pero reconoció que “hay partidos que serán muy luchados y trabados”. “Mientras el equipo gane, suma. La felicidad ahora es doble porque ganamos y pude marcar, pero no siempre se va a dar y hay que estar para el equipo”, explicó.



En cuanto a Alianza San Jorge, próximo rival de la Franja, Valsangiacomo comentó que “conozco a algunos de los chicos de las inferiores”.



“Será, como todos los equipos en el torneo, un rival duro. Desde mañana (por hoy) ya pensaremos en ellos. Seguramente ellos se defenderán más. Nosotros intentaremos ser protagonistas como siempre, nos sentimos cómodos en ese rol y creo que tenemos las armas para hacerlo”, cerró el goleador franjeado.

La sede franjeada se convirtió en un vacunatorio

Foto: Dennis Prieto

Desde las 9 de la mañana y hasta las 18, justo antes del inicio del partido entre Guaraní y Victoria (CC), la sede del club se transformó en un vacunatorio, por el que pasaron cerca de 200 hinchas franjeados.



Como para el ingreso al estadio se iba a pedir el pase sanitario, desde el club y en conjunto con el Ministerio de Salud Pública se montó un vacunatorio en el que muchos hinchas completaron sus esquemas y otros se dieron la dosis de refuerzo (3° dosis).



Tanto desde el club como desde el Ministerio de Salud Pública destacaron la predisposición de los hinchas y catalogaron como muy positiva a la experiencia de poder inmunizar a las personas antes de un partido.